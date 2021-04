Tras el voraz incendio en un taller de motos, crecieron las consultas para contratar un seguro

El voraz incendio desatado el pasado lunes en el taller “RR Motos”, que ocasionó daños materiales totales y algunas quemaduras leves en su propietario, Maximiliano Pampiglione, provocó una oleada de consultas sobre cómo funcionan los seguros contra incendio, cobertura que no solo se puede contratar para comercios o este tipo de talleres, sino también viviendas particulares.

Según un relevamiento de El Periódico, las ofertas en el rubro son variadas y los precios también fluctúan de acuerdo a diversos factores, entre ellos, el espacio físico y la cantidad de bienes a asegurar.

“La cobertura en el ramo se llama Integral: Industria y Comercio. Incluís en ese tipo de cobertura los incendios que afecten la estructura del local, es decir, la parte edilicia. Por ejemplo, si se cae un techo, o se cae una pared, los gastos de pintura posteriores al incendio, como también el incendio contenido. Ahí estás cubriendo todo lo que tiene que ver con la maquinaria y herramientas o bienes que haya tenido en consignación para reparar el propietario del inmueble o taller”, explicó José Losano, de Río Uruguay Seguros.

Para tener en cuenta

El seguro está disponible para todo tipo de industrias y comercios, de cualquier actividad. Entre las cuestiones a tener en cuenta, el asegurador detalló: “En el caso de daños que sufra el edificio se tienen en cuenta los metros cubiertos y lo que tiene que ver con el año y la forma de la construcción. Si son construcciones más nuevas, los valores del metro cuadrado edificado son diferentes a los de una construcción un poco más antigua. La aseguradora va a reponer el valor del bien que vos tenías antes del siniestro. En las construcciones más antiguas el valor es menor, entonces el costo de la póliza va a ser más económico”.

Según Losano, las coberturas no son costosas: “No es lo mismo uno de 10 metros cuadrados que uno de 50, puede tener adentro maquinaria por 100 mil pesos o por 1 millón de pesos. Son relativamente económicas, más teniendo en cuenta que cuando se trata de un incendio, los daños son muy grandes”.

“Lamentablemente a veces por no tomar en cuenta como algo posible no se consulta o no se averigua, porque el costo de una póliza no afecta en mucho en lo que es el presupuesto de una actividad como esta”, agregó Losano.

Por otra parte, el requisito para la contratación del seguro es una inspección previa: “Se verifica, se toman fotos, se analizan las medidas de seguridad, tableros electrónicos, matafuegos, salidas de emergencia. Una vez que se cumple con este paso previo, si el riesgo es aceptable se puede continuar y se puede tomar la cobertura”, indicó Losano.

La cobertura, cabe aclarar, incluye riesgo total o parcial y cuando se emite la póliza comienza la cobertura en forma inmediata.

Losano confirmó que las consultas por este servicio se incrementaron en las últimas horas tras lo ocurrido con el taller mecánico de Pampiglione: “Hoy con las redes sociales, cualquier noticia que pegue fuerte hace que automáticamente uno piense ‘qué pasa si me ocurre a mí’. Como pasa con los robos de motos y de bicis”, sumó.

Otras opciones

Hay en el mercado también existen otras opciones que no son integrales, sino que vienen a cubrir necesidades específicas.

Romina Scotta, de La Segunda Compañía de Seguros, explicó que son varias las opciones de seguros según la necesidad que se desee cubrir, refiriéndose en particular a los casos de talleres mecánicos: multicobertura de comercio, responsabilidad civil comprensiva y motovehículos.

“Si hablamos de multicobertura, vamos a cubrir el incendio de edificio y de su contenido, es decir, se van a cubrir los daños materiales causados por la acción directa o indirecta del fuego, rayo o explosión. También se contemplan los siniestros producidos por vandalismo o malevolencia, entre otros. A este también se le puede sumar la cobertura de pérdida: se ampara la pérdida del beneficio neto, gastos fijos, sueldos y jornales como consecuencia de la interrupción inevitable de la actividad a partir del hecho ocurrido”, apuntó Scotta.

La productora de seguros indicó que otra opción es cubrir por la rama específica de responsabilidad civil comprensiva. “Cubre los daños a vehículos de terceros en cuidado, tenencia, custodia y/o control. Con esta cobertura que se puede contratar sin tener la anterior, uno puede estar cubriendo las motos que están en el taller para su reparación. La otra opción, que es para para cada propietario, es el seguro de motovehículos que cubre responsabilidad civil, incendio y robo”, dijo y agregó: “En todas las coberturas mencionadas, la medida de la prestación es parcial y total. El valor de la cuota del seguro va a variar en relación a la suma asegurada”.

Un volver a empezar para Maxi

El taller “RR Motos” (Ramón y Cajal al 700) quedó destruido a causa de un incendio total en el lugar. La situación desembocó en una campaña solidaria para poder ayudar a Maximiliano Pampiglione, su propietario, quien sufrió algunas quemaduras en el rostro y los brazos, aunque leves.

Los mayores daños tuvieron lugar en el edificio, que quedó inutilizable debido, entre otras cosas, al derrumbe del techo. También perdió herramientas de mano, de electrónica, escáneres, dos computadoras, bancos de inyectores, un televisor y dinero que tenía guardado para pagarle a proveedores. También unas nueve motos que no llegó a sacar del lugar.

“Hay que salir adelante, tarde o temprano lo volveremos a armar y a estar como estábamos”, dijo Pampiglione ante la consulta de El Periódico.

La campaña solidaria misma invita a colaborar con 500 pesos a través del CBU 1430001713021718020016 (alias: FUERZA.PAMPI).

“Cuando cobre esa plata con el seguro (referido a la que se colecta) la voy a devolver en una institución de bien público, porque no podré devolverle a cada persona que me ayudó”, prometió.