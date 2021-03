Un merendero de Frontera necesita apoyo para continuar su tarea solidaria

El merendero "La Amistad" de Frontera necesita apoyo para continuar su tarea solidaria. Si bien siguen entregando la misma cantidad de viandas semanales, unas 750, se les hace difícil conseguir los alimentos para prepararlas. La huerta que impulsan desde hace cinco años sólo les sirve de paliativo, aseguran.

En el lugar, se les brinda la cena a unas 250 familias cada lunes, miércoles y viernes. Precisamente ante esa demanda, es que hace unos cinco años decidieron ponerse manos a la obra y crear una huerta que les permitiera producir sus propios alimentos. Sin embargo, la producción no alcanza a cubrir la demanda de alimentos en el sector donde trabajan, por lo que avizoran un año "complicado".

"Desde septiembre hasta acá se trabajó con calabazas rayadas, coreanito, pimiento, berenjena. Lo de hoja muy poco, porque en ese sector del frente para tener hoja en pleno verano tenés que tener media sombra y no da el presupuesto", aseguró Eduardo Bach, quien es una de las personas que mantiene la huerta.

Si bien la producción fue abundante, ya sea de calabazas, coreanitos, berenjenas o pimientos, y la cosecha aún no terminó, las verduras apenas ayudan a elaborar alimentos ya que muchas de ellas deben venderse para recaudar fondos que les permitan adquirir más semillas.

"Se van utilizando para hacer la comida y la otra parte queda para la venta. Una parte va para el comedor, porque está complicado, y una parte para la venta. El dinero recaudado se usa para reponer semillas porque hemos recibido semillas esta semana pero está complicado. Aumentó todo y la semilla no es la excepción. Y hay semillas que no se consiguen, entonces tenemos que ir sorteando obstáculos. El año pasado fue difícil, complicado, y esta temporada de otoño-invierno no va a ser la excepción, va a ser igual o más complicada que el año pasado. No se consiguen semillas y, si se consiguen, sembrás y no nacen, por ahí son semillas viejas, está complicada la mano", lamentó Bach.

Y agregó: "Hace cinco años más o menos que estoy al frente y de estos cinco años, el año que peor la pasamos fue el año pasado. Por la pandemia y porque no se consiguen semillas, son todas extranjeras, es muy poca la semilla que se hace acá, la semilla que te entrega el INTA. El apio es italiano, el melón era holandés, toda semilla que viene de afuera y la fraccionan acá. Al estar todo cerrado, que no dejan ingresar nada de afuera, se complica. Por ahí te venden semillas viejas, con mala intención o no, pero es la realidad".

Las verduras, sólo una de las necesidades

Pero las verduras son sólo una parte de los alimentos que necesitan para preparar 250 porciones tres veces a la semana. Por ello, también se valen de donaciones de alimentos no perecederos.

"No están anotando más, son 250 viandas que se entregan. Pero es una lucha cocinar los lunes, miércoles y viernes para entregar esa cantidad de porciones. Porque la verdura va a haber, van a tener, pero fideos, carne, salsa, papas, cebollas y esas cosas no estamos haciendo", comentó Bach.

Ahora, que las temperaturas van a empezar a ceder con la cercanía del otoño, en el espacio solidario empezarán a sembrar otro tipo de hortalizas, en este caso de hoja, para poder ofrecer ensaladas. "Empezamos con hoja, con rúcula para ver cómo aguanta la temperatura y viene aguantando bien. Y el 20 de marzo arrancaremos con toda clase de lechuga, rabanito, achicoria. Haremos puerro, cebollitas de verdeo, pero hay que aguantar el tirón, porque lo que es cebollita de verdeo, puerro y apio lleva de tres a cuatro meses. Lo que más rápido va a salir para una ensalada es rúcula, lechuga o acelga", contó.

Pese a todo, reconocen que el proyecto que vienen implementando hace varios años les fue de ayuda. "Es una ayuda, de última lo que tenés que poner es la pasta y hacer la salsa, y después la verdura la ponemos nosotros. Acá mi casa yo con siete plantas de coreanito logré que se haga un monte al frente y deben haber unos 30 o 40 coreanitos. Entonces los hacés con papas y un pedazo de carne, con lo que sea", sostuvo.

Y añadió: "Ojalá no vuelvan a cerrar de vuelta como el año pasado, porque se va a complicar y mucho. Ya esta difícil la mano para todos y a nosotros en particular, que salimos a repartir verdura a domicilio. Si tuviéramos que cerrar se nos va a complicar y mucho la mano".

Para ayudar

El merendero "La Amistad" funciona en Calle 100 al 950 en la ciudad de Frontera. Brinda la cena a 250 familias tres veces a la semana. A veces, también la merienda.

"Hay mucha gente atrás del proyecto este, es un grupo grande que está atrás de esto, uno sola persona no puede hacer un proyecto de esta características", aseguró Bach.

En este momento les es de ayuda la colaboración con alimentos no perecederos, carne, papas o cebolla. Para colaborar se puede llamar al teléfono (03564) 15337896 (Paola). En caso de querer comprar coreanitos o calabazas, se puede llamar al teléfono (03564) 15379239 (Eduardo).