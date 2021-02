Ciclovías y bicisendas: ¿qué valen los elementos de seguridad para usar la bicicleta?

El proyecto de ciclovías y bicisendas impulsado por la Municipalidad -en conjunto con la Asociación de Profesionales de la Educación Física- comenzará hacerse realidad la próxima semana con el inicio de la primera etapa: la demarcación de las calles Alberdi y Pueyrredón, desde Rosario de Santa Fe hacia 25 de Mayo. Luego tendrá continuidad en el sector sur hasta llegar a las escuelas Normal e Ipet 50, por las calles Avellaneda, Rivadavia y Libertador Sur.

Entre las exigencias a los ciclistas, que en breve empezarán a tener un carril exclusivo para circular, se encuentra el uso del casco, algo establecido por la legislación. Pero además la bicicleta deberá contar con otro accesorio para la seguridad de quien la maneja, que son las luces.

Costos

El precio de un casco protector para un ciclista va desde los 2 mil pesos hasta los cinco mil, dependiendo, claro, de la calidad: “La diferencia radica en la calidad del plástico y el pegado con el telgopor; el sistema de encastre, el calce, que si hacés una hora de bicicleta no lo sentís incómodo. También el peso, el sistema de ventilación y el agarre. Es bueno hacer una buena inversión de una sola vez porque es la protección de la cabeza”, señaló a El Periódico Marcelo Rodríguez, de la firma Falena, quien destacó que la gente ya viene desde hace un tiempo “a buscar elementos de seguridad porque ya cuenta con una bicicleta”.

Rodríguez también aconsejó el uso de luces para la seguridad al momento de circular. Este accesorio hoy viene con la posibilidad de recargarse vía USB y el precio oscila entre los 800 y 2 mil pesos. La durabilidad es de aproximadamente unas cuatro horas. Por un precio menor se pueden conseguir las luces led de silicona que funcionan a pila, a partir de los 500 pesos.

Por otra parte, también existen otros accesorios que si bien no hacen a la seguridad son claves para la comodidad del ciclista, entre ellos el cubreasiento de gel que puede costar hasta mil pesos. También las calzas para ciclistas.

¿Se exigirá el casco?

El intendente Ignacio García Aresca sostuvo este miércoles que una vez en funcionamiento las ciclovías habrá control, aunque pidió conciencia en los conductores: "Uno no quiere hablar de multas. Siempre digo que el cuidado pasa por cada uno, esto es individual. Después nosotros como Estado vamos a poner el foco en hacer campañas, pero no pensando antes de empezar en si voy a poner multas o no".

Bicicletas, de todo tipo y precio

Por otro lado, comprar una bicicleta en la actualidad implica desembolsar un buen dinero. Entre las más comunes, como las conocidas “playeras” hay que hablar de alrededor de 16 mil pesos. Luego aparecen las de línea de acero, rodado 29 y con freno a disco mecánico cuyo valor comienza en los 30 mil; le siguen las de aluminio, del mismo rodado pero con freno a disco hidráulico y una horquilla especial, desde los 50 mil pesos en adelante.

“Sigue siendo una tendencia el uso de la bicicleta, claro que afectó la situación económica por la pandemia y la situación no acompaña mucho, pero sí existe la tendencia porque se sigue vendiendo la bicicleta deportiva”, señaló Rodríguez.