Clubes de Liga Regional se oponen al nuevo presupuesto

El año 2021 arrancó complicado para la Liga Regional de Fútbol de San Francisco. Tras anunciar los reglamentos para la próxima temporada y el nuevo presupuestos, varios clubes se manifestaron disconformes.

En ese marco, los clubes de las zonas Sur y Noroeste -que se reunió de manera virtual con la Liga- formularon duras críticas a los números que se elaboraron para la temporada y consideran que los clubes no pueden afrontar esos costos, que tienen como base alrededor de unos 15 mil pesos mensuales.

José Pagnucco, delegado de la Zona Noroeste, informó en Radio Belgrano de Suardi que “luego de la reunión virtual con los dirigentes de la Liga no nos quedó nada en claro”.

“Tenemos muchos problemas económicos como consecuencia de la pandemia. En el 2020 no tuvimos actividades deportivas, además de que no pudimos hacer actividades sociales que nos generan ingresos”.

No obstante Pagnucco se mostró en contra de los dichos de los clubes de la Sur, de no querer aportar hasta tanto no comiencen los torneos. El dirigente dijo que la “Liga tiene obligaciones, como los sueldos que se deben afrontar. No obstante le pedimos a la Liga que achique el presupuesto lo más posible”.

Por otra parte se mostró poco optimista sobre el pronto arranque de la actividad teniendo en cuenta la evolución de la pandemia. “Por eso pedimos que se postergue la fecha de inicio de la competencia”.

Zona Sur y Zona Norte también disconformes

En la Zona Norte, los clubes tampoco están de acuerdo con el presupuesto y exigen abonar solo un mínimo importe para el mantenimiento de la Liga. También solicitan que hasta no haber protocolos y fechas aprobadas por el Consejo Federal y autoridades sanitarias no comenzar la competencia -programada para la primera y segunda semana de marzo-.

En tanto, en la Zona Sur -mediante una reunión-, de manera unánime también expresaron su descontento con el presupuesto y por la no devolución del dinero abonado en 2020 por los clubes en un año sin actividad. Además, solicitaron informes sobre los gastos de la Liga y acordaron no inscribir a los equipos -límite fijado para el 8 de febrero- hasta que la fecha de inicio sea aprobada por el Consejo Federal y las autoridades sanitarias.

Reunión de dirigentes de Zona Sur. (Foto: El Deportivo STV2)

Por otro lado, solicitaron abonar mantenimiento una vez autorizados los campeonatos y evaluar un mínimo aporte, de acuerdo al gasto que tenga la Liga actualmente.

En tanto, los dirigentes de esta zona también analizaron alternativas de campeonatos zonales, sin Absoluto, si la pandemia retrasa el inicio establecido.

La Zona Oeste, que integran los tres equipos sanfrancisqueños, se reunirá la semana entrante para debatir los mismos temas.

Con información de Radio Belgrano y El Deportivo STV2 Las Varillas