Habló la fiscal que investiga a Viaut: la causa tiene secreto de sumario

Personal de Policía Federal Argentina (PFA), delegación Villa María, llevó a cabo ayer seis allanamientos, tres de ellos en San Francisco: uno de los operativos tuvo lugar en la Fiscalía Federal. El motivo tiene que ver con una denuncia sobre supuesta extorsión para frenar investigaciones y el avance de causas a cambio de dinero.

También se allanó, en San Francisco, la casa del fiscal federal Luis María Viaut y la vivienda de un colaborador directo del fiscal. En tanto hubo otros tres procedimientos en Las Varillas, Pozo del Molle y Laborde.

La fiscal federal María Marta Schianni dialogó con El Periódico y explicó: "Esos allanamientos se dan en el marco de una denuncia que se realizó en la fiscalía de la Cámara Federal de Córdoba. La fiscalía general me designa a mí como la fiscal que tenía que investigar esta denuncia y a raíz de eso se inició una investigación. En este momento la causa está bajo secreto de sumario por 10 días hábiles por eso no se puede dar información hasta que no se tomen otras medidas para reforzar la prueba de esta investigación. Es una denuncia que se realizó unos meses atrás. La investigación se inició aproximadamente a fines de julio".

Schianni afirmó que su intervención tuvo lugar a partir de que, teniendo en cuenta que las presuntas irregularidades corren por parte de la Fiscalía Federal de San Francisco por lo que no pueden intervenir, fuera designada a cargo de la investigación por el Dr. Carlos Casas Nóblega, fiscal general ante la Cámara Federal de Córdoba.

La fiscal explicó que aún no hay imputados porque resta analizar el material secuestrado y porque aún deben tomar otras medidas, por las que se ha ordenado el secreto de sumario, a la vez que se excusó de brindar detalles sobre los elementos secuestrados. "Por el momento esa información no la puedo revelar pero más adelante podemos darlas a conocer", dijo.

Sobre cómo seguirá el proceso, sumó: "Van a tomarse ahora unas medidas de investigación y de acuerdo a su resultado veremos el temperamento a tomar en análisis de lo secuestrado".

Qué había dicho Viaut sobre las denuncias

Luego de que trascendiera una denuncia en su contra, respecto a que habría solicitado dinero a cambio de no efectuar detenciones o desvincular de ciertas causas a personas detenidas, Viaut había declarado en octubre que había una persona que se hacía pasar por su colaborador pidiendo dinero. También había dicho que él no podía quitar a nadie de la lista de imputados y había asegurado desconocer que existía una denuncia en su contra. Además, había alegado que esas denuncias buscaban desacreditar el trabajo de la Fiscalía.

También había indicado que lo de las denuncias en contra era algo que ya le había ocurrido en otras oportunidades, a la vez que había mencionado que sus declaraciones juradas estaban a disposición. Por su parte había tildado de ridícula la posibilidad de pedir dinero a detenidos.