Programa Previaje: Patagonia y Cataratas entre los destinos más consultados en San Francisco

En el marco del programa Previaje, lanzado por el gobierno nacional, operadores de empresas de turismo de San Francisco aseguraron que en los últimos días se dieron un gran número de consultas para concretar la compra de viajes cons destinos dentro del país.

La Patagonia, Cataratas del Iguazú y el norte del país son los destinos más solicitados, aunque señalaron que todavía las reservas y la concreción de las ventas se desarrolla con mayor lentitud. En ese marco esperan "unificar criterios" en cuanto a los protocolos y los resultados de las "pruebas piloto" -que todavía no son definitivas- que se están realizando en pos de la reapertura de la actividad turística en todo el país.

"Para mí es una excelente idea, lo espero desde agosto, pienso que si se lleva cabo bien es excelente, y digo si se lleva a cabo bien por la incertidumbre porque todavía no está tan claro como uno quisiera. Hay muchas consultas, las ventas se dan a cuentagotas pero de a poquito aparecen los que se animan a viajar", expresó Karen Abdala de Pólux Viajes.

Pro su parte, el operador turístico local Cristian Levrino coincidió en que el plan "es excelente" y señaló que es la primera vez en la historia que Turismo de la Nación "aporta semejante dinero para que el sistema se reactive. Tenemos muchísimas consultas, las ventas no son tantas, pero a medida que van logrando confianza con el plan empiezan concretarse".

Cautela

En tanto, Javier Gambino de Identidad Viajes, fue un poco más cauto e indicó que el plan "sería buenísimo", pero para épocas normales, sin una pandemia como la actual. "La realidad hoy es muy complicada, a nivel mundial, nacional y local. Todos necesitamos vender, pero está la duda; en mi caso estoy todavía reprogramando viajes que no se pudieron hacer este año. Nuestra actividad está yendo a pasos ínfimos, no es como se publicita, la realidad indica otra cosa. Al menos hoy", comentó.

Y agregó: "Las agencias lo vemos bien pero a su vez vendemos algo a futuro y no sabemos qué a va acontecer y no sabemos si habrá destinos habilitados. Estamos hablando con dos meses de anticipación, las consultas hoy son muy tibias y cuando arranque la temporada habrá que ver que acontece de, es un día a día y creo que la gente va a tomar decisiones sobre la fecha y no de antemano o anticipación como pudo ser el año pasado. A esta altura estábamos vendiendo hasta viajes hasta marzo y abril inclusive, además del verano".

En qué consiste el programa Previaje Inyectará 30.000 millones de pesos en el sector turístico. Se prevé que el Ministerio de Turismo y Deportes aporte unos 16.500 millones de pesos mediante la entrega de un subsidio a los turistas equivalente al 50% del valor del gasto que efectúen en la contratación de un viaje, con un tope máximo de reintegros de 100 mil pesos y uno mínimo de 5 mil pesos. La promoción abarca los alojamientos, agencias de viajes, transporte, excursiones, centros turísticos, alquiler de automóviles y equipamiento, atractivos turísticos, gastronomía, entretenimiento y ocio, productos regionales, ferias y convenciones y otros servicios turísticos.

Unificación de protocolo

En cuanto a protocolos, la situación todavía no está definida pero sí encaminada. En Bariloche ya se aplica una "prueba piloto" aceptada por el gobierno nacional con cupo de admisión de turistas, duración máxima de la estadía, requisitos de ingreso a la localidad y herramientas de seguimiento de los visitantes. También se establecerán métodos de evaluación de las medidas implementadas para luego ampliar la aplicación de este protocolo.

En ese sentido, Levrino explicó: "Todavía no hay que apresurarse porque se están armando y se están haciendo las pruebas pilotos, de parte de las empresas de turismo vamos a estar todos de acuerdo y lo que se pida se va a hacer, de todos modos nada se va a pedir que no se pueda llevar a cabo. Hoy son pruebas, los verdaderos protocolos van a ser los que surjan después de estas pruebas para el 1º de diciembre y el 1º de enero".

Por su parte, Gambino dijo que "hoy estamos en un momento difícil de contagios, cada provincia tiene la potestad de manejar los protocolos y sus fronteras con independencia, de hecho los municipios también. Por eso hay que poner bien en claro y unificar criterios en todo el país sino habrá un manual de instrucciones en cada provincia", anticipó.

En tanto, Abdala señaló que en este plano todavía hay dudas en los viajeros y es lo que quizás frene las decisiones de concretar el viaje. Sin embargo, coincidió en que los protocolos serán "razonables" para seguridad del viajero y de la empresa que organiza el viaje.

Responsabilidad social. Cae de maduro que lo que solicitará a los turistas con mayor exigencia será la responsabilidad social, uso de cubrebocas, higienización y distanciamiento. "

Patagonia y Cataratas, los destinos más buscados

Entre los destinos turísticos más consultados por la gente en nuestra ciudad aparecen la Patagonia y Cataratas del Iguazú, aunque también el norte del país.

"Recibimos muchas consultas por Patagonia y Cataratas. Ushuaia y Calafate, calculo que es así porque son los destinos más caros y al tener estos reintegros del 50% pueden aprovechar a hacer más actividades", explicó Abdala.

Por su parte, Levrino contó que tienen "muchas consultas para grandes viajes al norte del país y la Patagonia, incluso otros viajes que en verano generalmente se postergan y que ahora lo ven con otro entusiasmo. Nuestra realidad indica que tenemos muchas consultas por El Calafate, Ushuaia, Bariloche, Capilla de Mármol y Catamarca para los meses de abril, junio y julio. La gente compra en proyección del año y otra de las cosas importantes es que se puede pagar con Ahora 12, Ahora 18 y lo empezas a pagar en tres meses".

"Uno se compra sus vacaciones con tiempo y con una gran conveniencia porque el gobierno reintegra el 50% de gasto. En nuestro caso vendemos un viaje todo incluido, así que el pasajero con la compra ya piensa en el segundo viaje que va a hacer con el reintegro que va a tener", explicó Levrino.