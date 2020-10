Adjudicatarios del plan Lo Tengo insisten por el estado del loteo: "La obra está absolutamente parada"

Según señalaron los beneficiarios, el municipio no avanzó en obras que se comprometió a realizar. "El derecho a la vivienda no es una prioridad para el Sr. intendente", manifestaron.

Los adjudicatarios del programa provincial LoTengo de nuestra ciudad insisten con el reclamo ante la falta de la entrega de sus terrenos y el preocupante estado en el que se encuentra el loteo. Según señalan, nuevamente el municipio no cumplió con las obras que se había comprometido a realizar hace unos 20 días atrás.

A principios de octubre, le enviaron una carta al intendente Ignacio García Aresca solicitando una reunión urgente con el mandatario municipal para solicitarle que tome cartas en el asunto, de la cual no obtuvieron respuestas. Días después, mantuvieron una reunión con el secretario de infraestructura Néstor Gómez, donde el municipio se comprometió en lo inmediato a nivelar los terrenos y realizar trabajos de mantenimiento, además del amojonamiento de los lotes y división en cada manzana para luego -en otra etapa- comenzar las obras del tendido eléctrico y alumbrado

No obstante, los beneficiarios del plan sostienen que de todo lo prometido no se ha hecho nada y transcurridos más de 20 días de la última reunión, tampoco hay novedades sobre las empresas que realizarían las obras de electricidad y alumbrado.

"Vivo cerca y todavía no vi máquinas que ingresen a trabajar como nos dijeron. No veo que estén nivelándolos con más tierra, no veo que este el amojonamiento, pasaron 20 días ya, que era el plazo acordado para la próxima reunión y no hay fecha ni hora dispuesta; se envió un pedido al señor Intendente para que nos reciba y podamos reunirnos con él, y no hubo respuestas", manifestó una de las adjudicatarias.

Y agregó: "Qué más hay que hacer para que la Municipalidad se dé cuenta que el acceder a una vivienda es un derecho. Debería ser una prioridad para Ignacio García Aresca, antes que hacer una tecno teca, una bicisenda, pavimentar calles como Libertador Norte".







El programa

Tenía como objetivo adjudicar lotes con infraestructura: agua, energía, alumbrado y cordón cuneta. Al mismo accedieron los grupos familiares que residen en la provincia de Córdoba, poseen ingresos demostrables y no sean titulares de lotes o viviendas.

En 2016, se adjudicaron 217 terrenos de 250 metros cuadrados cada uno, en el loteo ubicado en un sector de barrio La Milka de San Francisco.

En 2018 se anunció la ejecución de obras de infraestructura en el loteo de nuestra ciudad, a cargo de la empresa Aivel S.A., que salió adjudicada. Entre las tareas, debía llevar adelante el cordón cuneta, la red cloacal, la red de agua potable, los desagües pluviales, el mejorado de calles y el arbolado. Todo ello, según el presupuesto de esa época, hablaba de una inversión aproximada de 18.900.000 pesos.

Sin embargo, todavía falta la obra del alumbrado y tendido eléctrico. Según comentaron los adjudicatarios, existía un compromiso de comenzar estas obras el pasado 15 de septiembre, cuestión que no sucedió y hasta el momento, después de una nueva reunión, todavía no hay novedades al respecto.