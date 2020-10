Marcharon por Gino Ponce: "Lo mataron y plantaron el cuerpo para simular un suicidio", dijo su tía

Este miércoles por la tarde, familiares y amigos de Gino Ponce -el joven de San Francisco que fue encontrado muerto en Frontera el pasado domingo- se manifestaron por las calles de la ciudad para pedir justicia por su muerte. Señalan que el joven fue asesinado y descreen de la hipótesis de suicidio.

La concentración se realizó en la plaza Sarmiento de San Francisco y se trasladó de manera pacífica hacia el destacamento de la Policía de Investigaciones de Frontera donde fueron recibidos por el personal policial. "Tenemos la certeza de que no lo mataron, era un chico que tenía proyectos, era feliz y como todo chico podría tener algún problema, pero nada grave. Sabemos, de la forma que estaba el cuerpo y cómo se dieron las cosas que fue un homicidio y no un suicidio, por eso hacemos esto, si no se esclarece no va a ser la primera marcha", contó Carina, tía del joven.

"No nos cierran muchas cosas, yo lo vi a mi sobrino en la posición que estaba colgado y no fue un suicidio", agregó.

"Una persona que se ahorca no queda tocando el piso, nadie vio nada ni escuchó nada, solo una mujer que vio el cuerpo", dijo Carina.







La mujer, junto a otra de las tías del joven, relató que "la justicia nos dijo que se había suicidado, pero cuando yo llego al lugar del hecho, le pregunté a un Policía y me dijo: 'no podemos tocarlo porque esto no fue un suicidio sino un homicidio', le pregunté quién fue y me dio el sobrenombre de la persona".

"Hay cosas que no se tendrían que haber hecho de parte de la Policía: le sacaron la ropa de arriba, él tenía dos mudas y la ropa estaba arrestada, cuando vos arrastras la ropa por el piso queda la marca de pasto y tierra; eso no lo vieron y no se llevaron esas prendas, se llevaron otras pertenencias como las zapatillas y no se llevaron esa ropa que es la que deja evidencia, además dejaron esa ropa en la casa donde lo encontraron, a un costado, el inquilino de esa casa nos insistía que la fuéramos a buscar, pero eso le correspondía a la Policía. La Policía no fue y esta gente nos trajo la ropa en una bolsa. El papá la tuvo que llevar él la ropa a la Policía y el teléfono de Gino también", explicó.

"La familia está haciendo el trabajo de la Policía"

Carina manifestó que el padre del joven es quien "está buscando cámaras, la Policía buscó cámaras pero buscó dos o tres donde no se ve nada, pero el resto de las otras cámaras no las buscó, las buscó mi hermana al otro día. Hoy el papá recibió un mensaje donde le comentaron que hay otras cámaras que se pueden buscar, el trabajo de investigación lo está haciendo la familia".

Por otro lado, la mujer reiteró que Gino "se sentía amenazado por unas personas de Frontera que no podemos decir quienes son por el secreto de sumario, afirmamos que a él lo mataron y plantaron el cuerpo para simular un suicidio".

"Que se haga justicia para que mi sobrino pueda descansar en paz y paguen los que tienen que pagar", concluyó.