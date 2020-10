Bio Animalis rescató a "Platero", un burro víctima de maltrato animal

Bio Animalis rescató este martes a "Platero" un burro víctima del maltrato animal, de un campo en Colonia Iturraspe. La entidad animalista, que colaborará en la recuperación del animal, ya radicó la denuncia.

"Del caso tomamos conocimiento hace unas semanas. Lo que pasa es que en virtud de la pandemia y el tema que teníamos que viajar para constatar la ubicación del animal, se nos complicaba mucho para la urgencia del caso y la agilidad que necesita, pero la denuncia la realizamos el viernes pasado, la hice yo en San Francisco, pese a que no es la jurisdicción adecuada, pero por la pandemia tratamos de hacerlo en la jurisdicción más cercana. Y ayer salió la orden de allanamiento", explicó la titular de la organización, Gretel Monserrat.

La abogada explicó que al momento del operativo ya estaban organizados: habían conseguido trailer para trasladarlo y médico veterinario para su atención.







El animal, que padece una retracción de tendones flexores en dos patas, tenía sus vasos extremadamente largos y enroscados, lo cual indica que hace años que no es desvasado. Su cuerpo estaba lleno de garrapatas y pulgas, como así también tenía líquido en algunas de sus partes, como en el cuello y el lomo, indicaron.

"Las fotos son bastante claras en cuanto al estado del burrito, en un abandono total. Fuimos acompañados por los policías del área de Investigaciones y personal policial de la jurisdicción correspondiente. Ahora el futuro de Platero va a comenzar a cambiar, está a resguardo, lo están cuidando mucho. Ya hoy va a recibir la atención veterinaria que necesita. El tratamiento va a ser largo, va a llevar meses, habría que establecer bien el diagnóstico de él, pero un año fácil le va a llevar", explicó Monserrat.

Se puede colaborar

Desde la ONG ven con preocupación la cantidad de casos de maltrato animal e instaron a denunciar los hechos de los que se tomen conocimiento.

"Pido que las personas tomen conciencia de que así no se puede tener un animal, porque es un ser vivo, más allá de que se encuentren en campos, obviamente a nosotros no anotician de las situaciones de estos animales. Que tengan en cuenta que son seres vivos que sufren, no solamente son los perros o gatos, sino todos los animales, para que se les vaya prestando la correspondiente atención y dando los cuidados que merecen. El hecho de que sean vacas, cerdos o caballos no significa que se los pueda tener como cosas, tiradas por ahí. Son seres vivos", insistió Monserrat.

Seguidamente añadió: "Siempre se solicita que denuncien, si tienen alguna duda que se comuniquen con nosotros a través de nuestra página de Facebook sobre este tipo de situaciones. Hay que tener en cuenta que somos la única ONG de la zona que nos ocupamos de todos los animales no humanos, que tienen los procedimientos que son a gran escala, los costos son a gran escala. Tenemos un límite económico y de elemento humano también. Si hay gente que quiera colaborar será más que bienvenida".

Desde la entidad agradecen la colaboración con balanceado, fardos o con aportes económicos, que permitan seguir llevando adelante las actividades. "Siempre necesitamos la colaboración de la gente porque como todas las ONG vivimos del aporte que realiza la gente que solidariamente nos dona dinero, o balanceado, o fardos o rollos. Los costos son bastante importantes. Siempre está la posibilidad de que se hagan benefactores mensuales de la institución, que para nosotros es de gran ayuda. Nosotros les mandamos el cobrador de la entidad o pueden ayudar por medio de depósito bancario", indicaron.

Sigue la colecta para ayudar a animales víctimas del fuego

Cabe recordar que a raíz de los incendios que vienen azotando a la provincia de Córdoba, Bio Animalis lanzó nuevamente una campaña para juntar donaciones para los animales víctimas del fuego. De esta manera, la entidad animalista está haciendo una colecta solidaria junto a activistas y otras organizaciones de San Francisco, Devoto, Arroyito, Tránsito y El Tío.

Se puede donar suero, solución fisiológica, ringer lactato, guantes de látex, agua mineral, desinfectantes (iodo povidona - clorhexidio), vendas y gasas, crema para quemaduras, caniles/jaulas, corticoides (prednisolona - dexametasona), diazepam, antibióticos (penicilina - enrofloxacina), tramadol, meloxicam, colirios sin corticoides (por ejemplo flubiprofeno), complejo vitamínico (grupo B total) y alimento balanceado.

Los lugares en donde se receptan donaciones son Castelli 2472 (todos los días en cualquier horario), Vélez Sarsfield 631 dpto. 3 (lunes, jueves y viernes de 15 a 19), Bv. 25 de Mayo 980 (todos los días en cualquier horario) y Av. del Libertador Sur 1592 (cualquier horario por la mañana, por la tarde a partir de las 16).

En Devoto: España 969 (lunes a sábado de 10 a 20) y Ramón J. Cárcano 76 (a partir de las 17). En Arroyito: 25 de Mayo 847 (desde las 18) y Vicente Orellano 1060 (cualquier horario). En El Tío: Maipú 649, San Martín 311, Belgrano 266 y Pedro Ayet 35.