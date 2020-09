Coronavirus: “Si hay que tomar decisiones más difíciles, las voy a tomar”, dijo García Aresca

Hasta la mañana de este viernes, la ciudad no había sido incluida en el pedido del COE central a numerosos municipios para que adopten mayores restricciones en actividades y horarios. Si eso ocurre en las próximas horas –San Francisco atraviesa su semana con mayor cantidad de nuevos casos de coronavirus informados desde marzo- habrá que ver cuál es la respuesta del Gobierno municipal.

En relación a ello, el intendente Ignacio García Aresca sostuvo este mediodía que no tendrá inconvenientes en tomar decisiones más difíciles si se complica el escenario: “Sin dudas las voy a tomar”, señaló en diálogo con la emisora radial 90.7.

García Aresca sostuvo que la Municipalidad junto al COE Regional hacen un gran trabajo en los controles en los accesos, que son 24 horas, desde el mes de marzo. También con las personas que deben permanecer aisladas en cuarentena al ser contactos estrechos de pacientes diagnosticados. En este punto sostuvo que hasta el jueves a la noche eran 594 los aislados.

“Mantener esas personas aisladas, llamar cada mañana para controlarlas, hacer el árbol epidemiológico y llevar el libro sanitario. Además, todos los días cuando llega un camión, escoltarlos, averiguar los datos; es un trabajo enorme el que se hace”, argumentó el intendente, quien sostuvo que el COE Central no le sugiere a San Francisco retroceder de fase por el momento.

Asimismo, García Aresca volvió a pedir “responsabilidad social” a la comunidad porque el COE “no puede haber una persona controlando en cada lugar”.

Desde el lunes 21 hasta el jueves 24 ya se habían informado 61 nuevos contagios para la ciudad cabecera del departamento San Justo, la cantidad más alta en una misma semana desde el comienzo de la pandemia, y probablemente termine el fin de semana al menos duplicando la cantidad que presentaba hasta la anterior.

Su visión de lo sucedido en Sportivo

Consultado por la investigación que lleva adelante la Justicia Federal por presunto narcotráfico y lavado de dinero, en la que fue detenido, entre otros, Pablo Esser, presidente de Sportivo, García Aresca manifestó: “A uno le duele lo que pasó, la Justicia tendrá medidas que tomar. No conozco la causa y no me voy a meter. Me da lástima por Sportivo, pero como en los gobiernos y las instituciones el club es lo que queda y las personas pasan”.

Sobre Juan Manuel Aróstegui, quien asumió como presidente este jueves, opinó: “Juan es buena persona y lo vamos a seguir acompañando. Hay muchos proyectos”, indicó.