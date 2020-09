En un año difícil, hay clubes que avanzan en obras gracias al aporte de los socios

Nadie hubiese pensado que este 2020 sería tan duro para la economía de las instituciones deportivas, ni el más pesimista hubiese vaticinado este panorama de clubes desiertos, sin actividades y remando contra la corriente para poder pagar una boleta de luz.

La pandemia le dio un duro revés a los clubes en San Francisco, muchos de ellos sufrieron una importante sangría en la masa societaria, pero otros -por el contrario- encontraron la mano tendida del socio y lo devuelven con creces. Con obras y mejoras de infraestructura que son un aliciente para seguir soñando con el regreso y en ese regreso los encuentre con un club más lindo y remodelado.

En el caso de El Tala, la gestión que encabeza el nuevo presidente Jorge Ambrosino tenía un gran desafío por delante de cambiarle la cara al club. En los últimos días el "albo" encaró varias mejoras edilicias que fueron posibles gracias a las cuotas societarias y a la mano de obra que son -nada más y nada menos- socios, hinchas y jugadores del club.

"Estas obras forman parte de uno de los primero objetivos que teníamos como comisión, no sabíamos que iba a pasar esto de la pandemia, pero en cierta manera este parete nos ayudó a pensar solamente en infraestructura, fachada e instalaciones", contó Ambrosino.

Los trabajos empezaron con la renovación de la cartelería y pintura exterior, "esta semana vamos terminar de pintar todo el frente del club para luego empezar con las instalaciones del interior. También trabajamos en el baño, está hecho en un 70% y hoy en lo que ponemos énfasis es en la venta de espacios publicitarios, que no son costosas".

Además, se remodeló "el patio descubierto, la sala de reuniones, la secretaría de básquet y el servicio de cantina que hace 18 años que forma parte del club. Estamos todos en una movida linda de mejorar el club en el aspecto edilicio,nos va a llevar mucho tiempo pero ya arrancamos".

El Tala ya tiene los materiales para terminar de construir un nuevo espacio que estaba proyectado desde hace varios años atrás.

Avanza el "Quintero"

Algo similar ocurre con el popular club La Milka que en los últimos meses tuvo una avance constante en infraestructura que generó una verdadera revolución en el barrio. Fernando Godoy (presidente) comentó que en este momento "están nivelando el piso de la cancha de fútbol, compramos una bomba de riego para utilizarla con trípodes y estamos en la etapa final de la culminación de la vereda, pronto vamos a arrancar con el frente del club".

Así quedará el pórtico de ingreso al predio de La Milka.

"Queremos terminar el año con lo que nos habíamos puesto como prioridad que era tener toda la vereda nueva de calle 1ª de Mayo. Además, colocamos un portón lateral que es la entrada para el salón de fiestas, en caso de que a futuro haya algún evento quede separado el sector de la cancha del salón", agregó Godoy.

Antártida pone énfasis en su predio

Por el lado de Antártida Argentina, la comisión del "pingüino" se enfocó en seguir mejorando las instalaciones del predio ubicado en barrio Las Rosas. El presidente Eduardo Pedrone explicó que en los últimos días "terminamos de cerrar el frente -sobre calle Juan de Garay- con tejido, son unos 155 metros y está en construcción -que ahora está parado- la guardia de ingreso al predio. Además, forestamos todo el predio con unos 70 ejemplares sobre calle Juan de Garay, el sector oeste lindero al campo y se repusieron varios ejemplares en todo el predio".

"También hicimos un contrapiso donde va a estar la futura cantina de unos 130 metros cuadrados de hormigón, en breve vamos a lanzar una campaña para recaudar y poder techar esa parte. En el sector oeste lindero al campo también vamos a colocar tejido desde la cantida de fútbol hasta Juan de Garay, ahí son unos 160 metros, por una cuestión estética y de seguridad", contó Pedrone.

Actualmente, también trabaja una motoniveladora en el sector oeste para acondicionar el piso y en un futuro cercano se continuará la construcción del pórtico y guardia de ingreso al predio.

Fondos propios

¿Qué tienen en común El Tala, La Milka y Antártida? Que los tres clubes lograron concretar mejoras edilicias gracias al aporte de los socios. Pese a las dificultades económicas, que también impactan de lleno en el bolsillo de los trabajadores, el pago de las cuotas no cayó estrepitosamente como sí sucedió en otras instituciones.

"Es gracias al apoyo de la comisión, de los socios e hinchas que son la mano de obra. Un siente mucha alegría y se siente acompañado, cada uno cumple un rol pero sabemos que si no contamos con el apoyo de los socios y de la gente que practica disciplinas en el club se nos va a hacer muy difícil, por suerte contamos con todo ese apoyo, ojalá esto siga", dijo Ambrosino, al frente del club El Tala.

En tanto, Godoy (presidente de La Milka) señaló: "El club se sostiene a través de los aportes de los socios y ventas que genera la comisión, ayuda de simpatizantes y del grupo de veteranos del club, el estado ausente en todo sentido, gestionamos un subsidio en la Provincia pero todavía no hemos tenido noticias".

Finalmente, el presidente de Antártida Eduardo Pedrone también fue determinante. "Los fondos son de las cuotas societarias de los que siguen pagando a pesar de que no hay muchas actividades en el club. Tenemos varias disciplinas donde el 90% de los socios siguen pagando la cuota y a la vez tenemos socios que no practican deportes, lamentablemente no tenemos ayuda del estado, pero hay gente que colabora con lo que puede para que el club siga creciendo", indicó.