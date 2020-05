A 10 años del ACV de Gustavo Cerati en Venezuela

“Ante los trascendidos, informamos que luego de finalizar el show de anoche, Gustavo sufrió una descompensación por una suba de presión debido a estrés y agotamiento, de la que se está recuperando favorablemente. Por precaución, se dirigió a una clínica de Caracas para realizarse chequeos médicos de rutina, donde le recomendaron reposo. Una vez finalizados los estudios, continuará su viaje a Buenos Aires”. El comunicado oficial llegó horas después de aquel show del 15 de mayo de 2010, el último que dio, en el que Gustavo Cerati brilló en un escenario de Caracas, Venezuela. Con incertidumbre y gran preocupación, los fanáticos de uno de los artistas más importantes de la historia de la música popular argentina recibían una noticia dolorosa de gran impacto. Empezaba así la odisea: una jornada que había comenzado con todo el ímpetu por haber llegado al tramo final de una gira exitosa y deslumbrante de un momento a otro se convirtió en una pesadilla. Por aquellos días el músico se encontraba en plena difusión de Fuerza natural, que había sido lanzado en septiembre de 2009. Después del verano, siguió con la saga de shows en marzo de 2010. Tuvo presentaciones notables en varias ciudades latinoamericanas, como Lima, Medellín, Tijuana, Bogotá. Y también brilló en Miami y Los Ángeles. Hasta que llegó mayo y viajó a Caracas, Venezuela. EL ÚLTIMO SHOW La presencia de Gustavo Cerati en las calles de la capital venezolana fue una gran noticia para el público local. Quizá muchos recordaban al músico cuando se había presentado en 1997 en el estacionamiento del Poliedro de esa ciudad junto con sus compañeros de Soda Stereo, durante la gira de El último concierto del grupo. O mucho antes, cuando el trío se destacaba en los escenarios de toda Latinoamérica a fines de los ‘80 y comienzos de los ‘90. Según publicó el diario venezolano El Universal, el viernes anterior al recital el músico argentino había visitado el local nocturno Moulin Rouge y disfrutó “de la rumba local”. Al día siguiente, mientras se alistaba para presentarse en el campus de la Universidad Simón Bolívar, degustó algo de la gastronomía local.



El recital arrancó con la canción que le daba nombre a su último disco. Además de los temas de Fuerza natural, el cantante intercaló composiciones de sus trabajos anteriores como solista e incluyó canciones de Soda Stereo. Tal como coincidieron las crónicas periodísticas de entonces, el estadio “se rindió a sus pies”. “El argentino convirtió en un lugar íntimo el escenario de la Simón Bolívar para entonar Cactus y Perdonar es divino. Una plaza que le fue cómplice al regalarle una espesa neblina”, describió el diario venezolano. En uno de los momentos más emotivos de la noche, Cerati interpretó Lago en el cielo – “vamos despacio/para encontrarnos/el tiempo es arena en mis manos”, dice en su letra– de su disco Ahí vamos. Para presentar la canción, le dijo al público que lo escuchaba admirado: “Ahí va un regalo... no mío, sino de la naturaleza, o de lo que sea. Un lago en el cielo para todos... acá que estamos bien alto. ¡Gracias Caracas!”. El músico cerró su interpretación con un solo de guitarra que duró casi dos minutos y exaltó a los presentes. El público también se encendió cuando llegó el turno de Trátame suavemente. “El show fue muy lindo, tocamos en un lugar precioso, entre las montañas. Y fue, por palabras mismas de Gustavo después del show, el show más exitoso de la gira”, rememoró Richard Coleman a Chilevisión. EL CAMARÍN Y LA ODISEA

Justamente Coleman y el sonidista Adrián Taverna, también íntimo amigo de Cerati, eran quienes solían reunirse después de los recitales en el camarín del músico para evaluar cómo había salido cada función.

En esa ocasión, Cerati recibió a sus amigos fumando. Había comida, algo de bebida y un espejo, además de una canasta con frutas y sillones blancos. Conversaron un rato y, al salir para juntarse con el resto de los músicos Taverna se quedó a solas con Cerati un momento.

“Terminamos el show y lo fui a saludar al camarín. Y yo ahí lo vi muy pálido. Estaba cerca mío y lo miré así y le dije: ¿te sentís bien?”, recordó el sonidista en una entrevista con Chilevisión y completó: “Y me dice: ¿Por qué? No, no, estoy cansado”.