De Zenón Pereyra a Buenos Aires: la empresa que le construye a los famosos

Desde Cinthia Fernández hasta Belén Francese, pasando por un sinnúmero de figuras del espectáculo, son algunos de los clientes de Androvetto Techos, una firma de Zenón Pereyra con más de 10 años de trayectoria que trabaja para todo el país.

Dedicada a la fabricación y la colocación de techos de madera, así como pérgolas, decks para piletas, quinchos y otras estructuras, a una década de su creación, la firma supo instalarse en el mercado y lidera el rubro con productos de primera calidad y trabajos realizados con suma responsabilidad.

“Cualquiera que quiere hacer su techo de madera en la zona primero me llama a mí por los materiales que usamos, por la calidad y la responsabilidad en las entregas”, asegura Raúl Androvetto, quien está al frente de la empresa que hoy cuenta con 16 empleados. “Fuimos creciendo y hoy en el mercado somos líderes en lo que hacemos”, afirmó.

La firma se encuentra cerrando el año con un total de 6 mil metros cuadrados de techo de madera colocados, un récord que los alienta a seguir por el mismo camino.

Beneficios de la madera en la construcción

Androvetto sostuvo que la madera tiene múltiples beneficios. Además de ser un recurso natural resulta estético y es un material duradero y adaptable a múltiples proyectos. Asimismo funciona como un excelente aislante térmico y acústico.

“Con las altas temperaturas, la losa trabaja un montón y se raja, la madera no hace eso”, indicó.

En tanto, sus precios son relativamente económicos en relación a otros materiales: “Hoy se nota mucho la diferencia en los costos. Hoy hacer una losa cuesta una fortuna por el precio del cemento, del hierro y de la mano de obra”.

“Otro beneficio es que es una estructura liviana, no es más como antes que le ponían hormigón y después se vencían los cimientos y se rajaban las paredes. El techo de madera es hermoso, tiene durabilidad en el tiempo porque si está bien hecho no tenés ningún problema, y lo que tiene es que no se raja y requiere poco mantenimiento y solo del lado de afuera. Las marcas que usamos nosotros son líderes”, destacó.

Los principales insumos que utilizan son eucalyptus grandis y pino paraná.

Trabajos a famosos

El prestigio de la firma hizo que varias personalidades del ambiente artístico empiecen a contactarlos.

“Empezamos a trabajar con Cinthia Fernández y nos empezó a llamar Débora Damato, Sabrina Ravelli, Belén Francese, Guido Süller, entre otros. A Cinthia le hicimos el deck de la pileta y una pérgola en el patio. Después nos empezaron a pedir pérgolas, solemos hacer muchas al lado de las piletas, habremos hecho unas 50”, resaltó Androvetto.

Consultado acerca de por qué cree que lo eligen, afirmó: “Una vez se lo preguntamos. Primero, por la calidad de trabajo. Y segundo, por la confianza. Es lo principal”.

Contacto

Interesados en contactar a la empresa pueden hacerlo al teléfono (03564) 614162 o a través de sus redes sociales como Androvetto Techos.