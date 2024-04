Parrilladas, cumpleaños y cena de mujeres: las promos de Ventura para disfrutar un buen momento

"Nos da impotencia, pero no hay que dejar de creer", dijo Maza El entrenador de Sportivo Belgrano habló tras la derrota sufrida en Lincoln. "No hay que dejar de ver todo lo bueno que se hace, todavía falta, duele perder, da impotencia todo esto pero no hay que dejar de creer, van cuatro fechas nomás y falta un montón todavía”, expresó.