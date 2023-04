Bagna cauda significa “salsa caliente” y el nombre es literal: se trata de una crema espesa que se acompaña con verduras crudas y cocidas de todo tipo, pan, ravioles fritos, pollo y más.

Originalmente parece que se hacía solo con aceite de oliva o de nuez y la incorporación de la crema de leche a la receta fue posterior. Con este ingrediente lácteo es como se hizo popular en la Argentina, en donde se suele disponer en el centro de la mesa para el deleite de todos los comensales.

Rita Dimonte, inmigrante italiana, se animó a contar la verdadera historia de la bagna cauda y recordó que la misma tiene que ver con la hambruna que se vivía en algunos lugares de Europa.

“Bagna significa mojar. Cauda, caliente. Se usaba mucho en épocas de hambruna. El aceite se hacía de la oliva, de la nuez, por lo tanto se ponía en una sarten, en una olla caliente con sal y se mojaban generalmente papas. La papa era la verdura que más fácil se conseguía y el que tenía más, mojaba más. Eso lo he visto. Yo soy inmigrante", dijo.

Seguidamente, Rita contó que su mamá hacía lo mismo: “Nos reuníamos todo alrededor de la mesa con una ollita caliente con aceite y sal y mojábamos las papas hervidas. Ellos le agregaban, como estaban cerca del mar, las anchoitas, que no son chiquitas como nosotros las conocemos, son más grandes, por lo tanto se le ponía algo como para saborizarlo, porque no existían otras cosas”.

La crema fue un invento argentino, contó Dimonte, porque en Italia no había vacas. “Había cabras, había ovejas y esa leche se usaba para hacer quesos y otras cosas. Entonces los inmigrantes llegaron a Argentina y comenzaron a ver la abundancia de nuestra Argentina, la cantidad de cosas que había. Siguieron con sus costumbres del aceite caliente, la sal y comenzaron a ponerle”, rememoró.

Respecto al ajo, afirmó que también se usaba porque era un ingrediente típico de aquellos lugares, sobre todo del Piemonte.

“Conseguían le llamaban sardichelas. Eran unas anchoitas chiquititas y muy picantes que venían en sal. Y después se le agregó la leche, la crema, porque acá teníamos abundancia de leche, abundancia de vacas, como hubo siempre. En Italia eso no existía. Esa es la bagna cauda que terminó siendo algo muy especial para la Semana Santa, ya que de esa manera no comemos carne”, sumó.

Con cualquier alimento

En cuanto a su experiencia personal, compartió: Yo he hecho bagna caudas con tiritas de pollo, con ravioles, con pedacitos de pan, con lo que se ocurra. La bagna cauda no es solamente acá en Argentina. Pero en Italia no la comen en Semana Santa, la comemos nosotros, los argentinos, porque quedó como una comida típica nuestra, que no lo es tampoco".

“Se puede mojar lo que se ocurra -insistió-, como la fondue. Es una fondue hecha al estilo argentino", cerró.