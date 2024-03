¿Cuál es el mejor equipo en la historia de Dota 2 según los expertos en esports de 1xBet Argentina ? En esta ocasión, hablaremos acerca de los principales contendientes e intentaremos resolver la eterna disputa de la comunidad de deportes electrónicos.

1- OG Esports

El legendario equipo danés OG Esports reclama ser el mejor de la historia en varios aspectos. En menos de 10 años, la organización ha ganado un récord de 36.9 millones de dólares en premios, y el fundador del equipo, Johan "N0tail" Sundstein, encabeza la lista de los jugadores de Dota 2 más ricos, aunque hace tiempo que no juega.

OG Esports es el primer equipo en ganar el torneo anual más importante dos veces consecutivas, The International 2018 y 2019. Además, ostenta un récord de cinco triunfos en majors, incluyendo el primero, The Frankfurt Major 2015. En 2022, OG Esports firmó un acuerdo de patrocinio con la casa de apuestas global 1xBet y con el apoyo del nuevo socio, ganó el ESL One Stockholm Major 2022.

2-Team Spirit

El equipo de Europa del este, Team Spirit, se convirtió en el segundo equipo en ganar dos torneos The International. Después de ganar en 2021, repitió su éxito en The International 2023.

Las estadísticas del equipo son positivas y con el dinero del premio, un factor que destaca el éxito de las organizaciones de esports. Team Spirit ganó 27.2 millones de dólares y ocupa el tercer lugar en la historia por este indicador.

El equipo también tiene victorias en PGL Arlington Major 2022 y otros torneos prestigiosos, y la estrella de Team Spirit, Illya "Yatoro" Mulyarchuk, tiene el récord de más rampages en las etapas finales de los torneos The International. Hace varios años, 1xBet notó el éxito de Team Spirit, y ahora se dirige hacia nuevas victorias con un nuevo socio confiable.

3- Gaimin Gladiators

La joven organización europea Gaimin Gladiators armó su alineación de Dota 2 apenas en 2022 pero ya ha logrado ganar casi todos los torneos importantes. El año pasado, el equipo dominó la escena profesional y ganó consecutivamente el Lima Major 2023, ESL One Berlin Major 2023, Bali Major 2023, y dos de las tres temporadas de DreamLeague. Solo al final del año el equipo se ralentizó un poco, perdiendo ante los oponentes en las finales de The International 2023 y ESL One Kuala Lumpur 2023. A pesar de esto, Gaimin Gladiators merece estar en nuestro top 5 gracias a su desempeño histórico durante la temporada pasada y su alto potencial.

4- Team Liquid

Team Liquid fue fundado en el año 2000 y es una de las organizaciones más antiguas en la historia de los esports de Counter-Strike. La alineación de Dota 2 apareció mucho más tarde, pero desde 2016, Team Liquid ha podido ganar todos los torneos más importantes, incluyendo The Shanghai Major 2016, The Manila Major 2016 y, por supuesto, The International 2017. En total, el equipo ganó 28.3 millones de dólares y ocupa el segundo lugar en este indicador en la historia.

5- Team Secret

Si el joven Gaimin Gladiators tiene todo el futuro por delante, entonces los mejores resultados de Team Secret están en el pasado. El equipo celebra su décimo aniversario este año y ciertamente tiene mucho para recordar. Entre las principales victorias de la organización están The Shanghai Major 2016, The Chongqing Major 2019 y MDL Disneyland Paris Major 2019, así como varias brillantes victorias en la DreamLeague. A finales de 2022, el equipo llegó inesperadamente a las finales de The International y demostró que todavía son una fuerza formidable.