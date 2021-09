Cómo mejorar posicionamiento en buscadores: los consejos de John Mueller, experto de Google

Cómo posicionar mejor mi página en Google y que aparezca entre las primeras de los resultados de búsqueda es una de las tantas preguntas que obsesiona a miles de editores de medios de comunicación, creadores de contenido, responsables de empresas, comerciantes y emprendedores en general. Y quien dio respuestas y consejos muy valiosos fue nada menos que John Mueller, responsable de Relaciones de Google Búsquedas (Search) a nivel mundial.

Mueller (@JohnMu en Twitter) ofreció una charla (webinar) el pasado 1 de septiembre para América Latina, que tuvo traducción al español y portugués. Durante una hora y 20 minutos, el experto explicó qué aspectos son importantes para Google a la hora del posicionamiento web y qué factores se tienen en cuenta para calificar la relevancia de un sitio web; a la vez que respondió preguntas y dio consejos acerca de cómo trabajar para ofrecer mejores resultados a los usuarios y hacer que puedan conectar más fácilmente con lo que están buscando.

Mueller dio pistas muy importantes para mejorar el ranking de un sitio web, no solo de medios de comunicación, sino de cualquier otro tipo. La presentación y traducción de preguntas del webinar estuvo a cargo de Bel Curado.

“Nuestro objetivo es hacer que sea lo más fácil posible para cualquier persona que está creando contenido online que pueda tener éxito con Google Search. Trabajamos en una variedad de cosas para que eso pase”, resumió Mueller.

El video completo del webinar para América Latina puede verse en este link.

Política de resultados honestos

En primer lugar, Mueller resaltó la “Política de resultados honestos” de Google, que consideró uno de los temas fundacionales de la empresa. “Básicamente quiere decir que ningún sitio web va a tener un tratamiento preferencial, que los resultados de Search tienen que ser lo más neutrales posibles. Esto quiere decir que si eres un editor de noticias o si tienes Google Ads, tienes que pasar por los mismos canales de atención, independientemente de si es un sitio web grande o chico, para que tenga las mismas oportunidades de ser visible en Search y sus preguntas sean respondidas”, explicó.

Sobre este punto se puede encontrar más información en el link https://goo.gle/sotr006.

Cambios en el buscador

En la charla, Mueller reconoció que muchos dueños de sitios y creadores de contenidos les consultan por qué siempre hay tantas actualizaciones o cambios, o si hubo cambios en Google Búsquedas. “La respuesta a esto es casi siempre sí, realizamos cambios todo el tiempo. De hecho el año pasado hicimos más de 383.000 test tratando diferentes cosas. Nuestro objetivo es mejorar cada vez más para que más personas puedan ir a sus sitios webs. Estos test pasan por varios pasos y al final podemos ver 4.800 mejoras en Google Search el año pasado, entonces más o menos son 10 cambios por día”, graficó.

Uno de los cambios que Mueller consideró como “más importante” son los Core Updates, una actualización que afectan a una gran parte de los algoritmos de Google Search y a los diferentes sistemas. “Nuestro objetivo con estas actualizaciones es mejorar la relevancia y autoridad de los resultados de búsqueda y estar seguros de que son lo suficientemente relevantes en Google Search, y eso incluye también a Google Discover”, manifestó.

"Algunos sitios ven que caen. Si ven un cambio mayor en cómo Google trata a su sitio, pueden intentar entender que a veces no es un cambio técnico, no es algo que ustedes tengan que arreglar, sino algo con que tiene que ver con la calidad y la relevancia de los algoritmos. En general no es nada técnico que hay que arreglar cuando hacemos esto cambios en Core Update, pero generalmente es algo sobre el sitio en general y cómo puede ser relevante", dijo.

Y resaltó que afectan a todo el sistema: crawling (rastreo), indexación, ranking, Discover, etc.

Sobre este punto se puede encontrar más información en el link https://goo.gle/core-updates

Rastreo, indexación y presupuesto de rastreo

El especialista de Google señaló en este punto que se trata de la función principal de Google Search, a partir de la cual construyen el resto de funcionalidades. Primero deben rastrear e indexar el contenido para luego poder mostrarlo en los resultados de búsqueda, por lo que explicó cómo funciona el presupuesto de rastreo que asigna Google

“En general, tratamos de elegir contenido de los sitios web lo más rápido que podemos para poder mostrar ese nuevo contenido a los usuarios que están buscando ese tipo de información lo más rápido posible. Al mismo tiempo tenemos que asegurarnos que nosotros no causamos ningún tipo de problema en el sitio en sí al pedirle demasiado al sitio, entonces constantemente tenemos que estar balanceando esta demanda de rastreo con la capacidad de rastreo", aseguró.

“¿Cuánto podemos rastrear un sitio? Depende un poco de con qué frecuencia creemos que estas páginas están cambiando, o la información que tenemos, como por ejemplo sitemaps o links internos. También tiene que ver con cuestiones de calidad, los Core Updates", dijo.

"Sobre la capacidad de rastreo, ¿cuánto podemos rastrear por día sin causar problemas? Generalmente esto se actualiza automáticamente, se actualiza cuando vemos que hay diferentes errores que en el servidor, por ejemplo. Cuando reconocemos que un cierto servidor se vuelve más lento o que nos manda más errores, entendemos que tenemos que automáticamente bajar con la velocidad de rastreo y esto pasa de forma automática", agregó.

"La mayoría de los sitios webs no se tienen que preocupar con esta cuestión. Más rastreos no quiere decir que sean rankeados mejor", finalizó en este aspecto.

Sobre este punto se puede encontrar más información en el link https://goo.gle/crawl-budget

Teléfonos móviles

En lo que respecta a la indexación en teléfonos móviles o celulares, John Mueller expuso que para testear lo que se ve en los sitios se debe usar un smartphone o el test de smartphone en Google Search Console.

“En la práctica esto significa que todo el contenido debe estar visible en la versión móvil, eso incluye los comentarios, datos estructurados, imágenes y vídeos que quieres que sean indexados. Todo eso tiene que estar en la versión móvil”, declaró.

Search Console: Google no indexa todo

En lo que se refiere a indexación, John Mueller señaló que otra pregunta que surge mucho tiene que ver con la información del Search Console, donde se muestran direcciones URL que son rastreadas pero no indexadas.

“Entiendo que los sitios web se preocupen por esto porque parece como un error, pero es completamente normal. Google no indexa todo de la web ni de todos los sitios. En la mayoría de los sitios hay cierta cantidad de contenido que Google no indexa y eso no quiere decir que sea crítico o que tienen que arreglar estas cuestiones.

Quizás quieren saber por qué no tienen cierto tráfico desde Google Search. Mi recomendación aquí sería que piensen si la página es importante o no. Si no es una página tan importante, simplemente sigan adelante. Si es importante, hay varias cosas que pueden hacer para mejorar", explicó.

"En particular para los sitios de noticias o cualquier tipo de sitio una de las preguntas es cómo hago que mi página sea indexada lo más rápido posible", añadió.

“Yo recomiendo la forma escalable. Crear un sitio web bien hecho, que sea fácil para Google de indexar y al hacer eso hacen que no tengamos que hacer nada especial para hacer que este contenido sea indexado. Con links internos nos pueden decir cuáles de sus páginas son relativamente importantes, entonces si lo hacen desde el home es claramente una página importante, pero si está solo enlazada desde un archivo en el sitio puede ser que no sea tan importante indexarlo para nosotros, porque el dueño del sitio nos dijo que está ahí escondido a propósito", fundamentó Mueller.

Sus conclusiones en este punto:

1. Los enlaces internos son una de las mejores formas de hacer que entendamos lo que es importante para ustedes.

2. Después, por supuesto, los sitemaps nos ayudan a entender qué cambió en su sitio.

3. Y después está la calidad, es la tercera la tercera pata, que viene de las actualizaciones de Core Update. Si entendemos que un sitio es de alta calidad y queremos mostrarlo, entonces lo vamos a rastrear mucho más y lo vamos a indexar más, en general.

4. Finalmente si hay algunas direcciones URL que quieren enviar para actualizar lo más rápido lo pueden hacer desde el inspector de Search Console. Pero no deben sentir que tienen que actualizar con frecuencia en el Search Console, porque así entendemos que hay algo que están haciendo mal en el sitio.

5. Los sitios webs de JavaScript son otras de las preguntas. En su mayor parte podemos lidiar con sitios de JavaScript como cualquier otro. “Tenemos muchísimas directrices en lo que tienen que tener en cuenta”, indicó.

Core Web Vitals

Se trata de uno de los aspectos más importantes y comentados para quienes trabajan con sitios webs y métricas.

"Para resumir con esta actualización lo que queremos es traer algunos factores de la experiencia del usuario a Google Search, en particular lo que tiene que ver con la velocidad de carga, la interactividad y la estabilidad visual de la página. Son elementos del que llamamos de Core Web Vitals, con diferentes maneras de medirlo, y los usamos como parte de nuestro factor de rankeo en Google Search", resumió John Mueller.

A continuación se incluyen sus declaraciones más importantes en este tema.

"Veo preguntas sobre por qué un sitio que es más rápido no está posicionado mejor que aquel que es más lento. En general seguimos manteniendo la relevancia como nuestro factor principal cuando se refiere a rankeo. No voy a llamarlo primordial, porque hay muchas cuestiones que tomamos en cuenta, pero la relevancia es la parte más importante, en el sentido de que tiene que tener algo en su sitio que responda a la pregunta del que está buscando. Eso es esencialmente lo queremos mostrar a la gente".

"Si alguien está buscando tu sitio web, lógicamente el tuyo va a ser el más relevante, aunque otro sitio sea más rápido".

"También hay sitios con una autoridad muy importantes en ciertos tópicos, entonces lógicamente aparecen como más relevantes para estos tópicos".

"También para los negocios locales generalmente la relevancia es clara. Si estás buscando, por ejemplo, un restaurante cerca, no queremos que nos muestre un restaurante 500 metros más lejos. Lo que queremos es que los resultados sean relevantes para la persona que está buscando".

"Sin embargo, si tienen contenido muy parecido con otros sitios, ahí probablemente va a rankear mejor el que es más rápido. Y si hay sitios de noticias y están reportando el mismo tipo de noticias, ahí también van a ver esos cambios".

Sobre este tema se puede obtener más información en el link https://goo.gle/page-exp

Cómo medir las Core Web Vitals

"Hay dos formas de medir estas métricas, y me doy cuenta que es un poco confuso, especialmente cuando lo ven por primera vez porque tenemos diferentes herramientas de medición. Y tenemos los datos de campo que esencialmente muestran lo que hemos visto", comenzó.

"Los usuarios que están ingresando a su sitio nos dan información que nos dicen si esta página fue rápida o fue lenta en relación a esto o aquello. Y esos son los datos de campo que queremos mejorar, porque es lo que las personas realmente están viendo también. Los llamamos como métricas de usuarios reales o RUM".

"La alternativa son los test de laboratorio, que son ustedes testeando en su propio sistema con algún tipo de configuración estimado que trata aproximadamente de entender lo que los usuarios ven. Pueden testear por su parte y tratar de mejorar".

"Tienen que mirar los dos tipos de test. Traten de encontrar los problemas con los test de laboratorio y ven los datos del campo, y ver si si eso concuerda".

Google Ads y Analytics

Mueller resumió preguntas concretas que reciben con mucha frecuencia sobre Core Web Vitals.

1. ¿Tienen importancia los embebidos de Google como Google Ads o Google Analytics? Sí, los contamos aunque vengan de Google, no hacemos excepciones.

2. ¿AMP o responsive, qué URL es importante? Son importantes, nosotros medimos las URL que los usuarios ven.

3. ¿Qué pasa si solo algunas páginas son lentas? En el caso de la mayoría de los sitios agregamos y agrupamos las URL. Eso quiere decir que si algunas páginas son lentas y la mayoría es rápida o si los usuarios tienen una experiencia rápida, entonces esa es la parte en la que nos vamos a enfocar.

4. ¿Page Speed Insights (PSI) dice que es rápido y Search Console dice que es lento? Sabemos que los resultados de laboratorio son un estimado, y a veces el estimado es positivo y los resultados actuales son negativos, y también al revés.

5. ¿Que pasa si una página mala o lenta se posiciona mejor que la mía? Usamos muchos factores de rankeo, no solo la velocidad.

Google Discover

"Es una forma muy personalizada de obtener recomendaciones de Google basado en el contenido actualizado que creemos que puede ser relevante para ustedes. Para algunos sitios Discover les da mucho tráfico, para otros no tanto, depende del sitio en sí".

"Lo que yo tendría en cuenta con Discover es que es mucho menos predecible comparado con Google Search porque no se basa en lo que las personas buscan, sino que es una recomendación".

"Tenemos alguna información en relación a lo que tiene que tener en cuenta: contenido oportuno, único, usar fechas e información de los autores, usar imágenes de alta calidad".

"Una de las cosas que a veces podemos hacer es mostrar imágenes previas grandes".

"La medición de Discover es un poco engañosa porque esencialmente el tráfico que viene de Google Discover a su website se ve igual como tráfico de Google Search. Con Analytics se puede hacer de forma separada, pero mejor es hacerlo con Google Search Console".

"Esta información en Search Console puede ayudarlos a entender qué tipo de tópicos funcionan bien para los usuarios, pueden por ejemplo exportar una lista de las URL populares en Search Console y entender que tópicos fueron buenos para los usuarios y cuáles no funcionaron".

Sobre Discover se puede encontrar más información en el link https://goo.gle/discover-help y en https://goo.gle/meta-tags

Botón de seguimiento Follow en Chrome

Es un experimento solo disponible actualmente en Estado Unidos. "El botón de seguimiento de Chrome es una función muy interesante, lo anunciamos al principio de este año. Es una forma para que los usuarios sigan actualizaciones de su sitio web directo en su navegador. Esto es un experimento que estamos realizando, solo en Estados Unidos y en inglés".



"Es una forma fantástica de encontrar formas para que la gente vaya a su website. A veces eso es algo que pueden hacer con el contenido que publican, pero es una forma para que las personas vuelvan. Está solo disponible en Estados Unidos por ahora".

Más información sobre botón Follow en el link https://blog.chromium.org/2021/05/an-experi ment-in-helping-users-and-web.html

Search Console Insights

"Es una forma de combinar Google Search con los datos de Analytics, para hacerlo accesible para quien no es un experto en SEO, en particular para negocios más chicos".

Ayuda de Google

Mueller reiteró que los equipos de Google Ads no pueden ofrecer ayuda para el posicionamiento SEO.

1. "Mi recomendación es que miren los documentos que tenemos disponibles en Search o la información general. Hay mucha información".

2. "Para el feedbak general pueden usar in-product-feedback, para cuestiones en general, no para hacer preguntas sobre cómo hago esto o cómo puedo ver esta información".

3. "Foros de ayuda para Google Search para editores de noticias o empresas más chicas, donde muchos expertos pueden ayudarlos a resolver el problema. Los tenemos también en español, en portugués, en muchísimos idiomas y son un excelente lugar para obtener feedback. Hay especialistas muy buenos con mucha información que responden a las preguntas y de una forma muy amigable".

4. "También tenemos las Office hours, horas de consulta directa con mi equipo. Lo hacemos de forma semanal en inglés, una vez por mes en alemán y japonés. Se pueden poner preguntas, el inglés no tiene que ser perfecto, pueden usar Translator. Las hago públicas para que todos puedan entrar y hacer preguntas".

Más información sobre Google Help en estos links

Google Search Central: https://developers.google.com/search

YouTube: https://www.youtube.com/googlesearchcentral

Search Console: https://search.google.com/search-console/

Help forum: https://support.google.com/webmasters/community/

Twitter: https://twitter.com/googlesearchc

Office hours: goo.gle/seo-oh

Preguntas previamente elegidas para el webinar

Tras una exposición de casi una hora, Mueller dio paso a las respuestas de 15 preguntas elegidas con anterioridad.

1. Qué es mejor, ¿subdominios o carpetas?

- Esta cuestión la recibimos todo el tiempo y nuestra respuesta siempre es ambos están bien. Los especialistas en SEO tienen opiniones para un lado o el otro, los dos están bien.

- Mi recomendación es que se pregunten si debe ser parte del mismo sitio o debe ser un sitio diferente.

- Por ejemplo, si tienen contenido generado por los usuarios a veces tiene sentido hacer un subdominio para que esté un poco separado de su sitio web, que cuando los algoritmos de calidad vean su sitio vean que este es un contenido es generado por usuarios. Que puedan ver que no es el contenido de especialistas, pero si todo está en el mismo sitio hay un mix, algunos son buenos otros más o menos.

2. ¿Qué tenemos que hacer con sitios que nos copian?

- En muchos casos esto tiene que ver con cuestiones de copyright, que son cuestiones legales y no podemos dar asesoramiento jurídico. Sí podemos darles como sugerencias que usen la solicitación de retirada de contenido por infracción a Derecho de Autor, la DMCA. Es una ley en los Estados Unidos pero la aplicamos de forma similar en Google.

- Si un sitio que les copia contenido rankea mejor que el de ustedes, tienen que chequear la calidad de su sitio, es una señal de que la calidad de sus sitios no es tan buena. Un consejo es que si mejoras la calidad vas a rankear mejor.

- Hay dos cuestiones que pasan generalmente con sitios de noticias. La distribución del mismo contenido para diferentes sitios, ese contenido puede estar por arriba del de ustedes, porque ustedes les permiten la distribución. En segundo lugar las citas, si estás citando contenido de otro sitio, eso es visto como un nuevo artículo y sí puede rankear por encima.

3. ¿Por qué Google cambia nuestros títulos?

Hay muchas razones: muy largos, muy cortos, con muchas palabras clave o poco descriptivos de tipo “boilerplate”. Generalmente cuando creemos que el título no es muy bueno, entonces nuestros algoritmos pueden elegir mostrarlo de forma diferente.

- Los cambios de títulos no son cambios en el ranking. Sí los usamos como un factor de rankeo, pero usamos el título que usted puso en su página y no el que nosotros generamos automáticamente.

- No tienen que cambiar sus títulos a los nuestros porque los nuestros son generados automáticamente, puede ser que sean buenos o no. No los cambien ni los copien.

4. ¿Cuál es la importancia de las palabras en la URL?

Para nosotros las URL son los identificadores primarios. Las palabras juegan un rol pequeño en Search. No es algo que ignoraría, pero tampoco lo forzaría.

5. Si tengo un video y un texto de un evento, ¿es contenido duplicado?

- No, texto y video son dos cosas muy diferentes, no se ven como contenido duplicado.

- Les recomiendo hacer una página separada para el video para que lo podamos mostrar en la búsqueda de videos, y enlazar unos con otros.

- Las traducciones tampoco son contenido duplicado, porque son diferentes palabras, entonces no es lo mismo.

6. ¿Vale la pena crear web stories?

- Son una forma muy interactiva de generar contenido y también se hacen con un HTML y pueden aparecer en los resultados de Search.

- Generalmente demandan mucho trabajo, entonces hay que balancear. No reemplazan el formato de contenido largo.

- Mi recomendación es que lo prueben y quizás algunas cosas sí se pueden hacer con web stories y otras no para su tipo de sitio.

7. ¿Google prioriza AMP?

- No, AMP hace que sea muy fácil crear páginas pero se pueden hacer también de otra forma. No tratamos a las páginas AMP de una forma preferencial.

8. ¿La estructura de links (links building) sigue siendo relevante? ¿qué pasa con los malos links?

- Google usa links en sus algoritmos, pero hay muchos otros factores.

- Muchos sitios están creando enlaces de forma artificial y vemos eso como problemático, lo tenemos en nuestras directrices de webmasters.

- Creemos que es bueno promover su sitio web y obtener más visitas, pero se pueden usar links no follow para eso. Generalemente somos muy uenos para ignorar los enlaces malos.

- Hay una herramienta “Disavow tool” que pueden usar para hacernos saber sobre enlaces malos que creen que son realmente problemáticos o si han recibido una acción manual, pero para la mayoría de los sitios no necesitan hacerlo.

9. ¿Cómo se crea contenido relevante para Discover?

- No hay una forma fácil, no hay nada técnico que realmente tengan que hacer, simplemente tienen que adelantarse a sus usuarios y tratar de crear algo que sea interesante que ellos encuentren interesante. Esa es la dirección que tienen que adoptar y seguir nuestras directrices de sitios.

- Consideren usar imágenes grandes, eso puede ayudar.



10. ¿Cómo resolver las caídas en las actualizaciones de Discovery o Core uptades?

- Hay diferentes formas de caídas que pueden ocurrir, recientemente hicimos un blog sobre eso. Generalmente yo chequeo cuestiones técnicas, cuestiones de acciones manuales.

- Si eso no es problema, es una cuestión de cambio en la calidad general del sitio.

- Si lo reconocen y trabajan para mejorar la calidad del sitio, tienen que tener en mente que esto lleva bastante tiempo para reflejarse en Search de nuevo. Entonces yo les diría que de 6 a 12 meses, a veces más, para que los algoritmos de Google lo tomen en cuenta.

- Hay que pensar a largo plazo, les desaconsejo hacer cambios chicos, esperar una semana y ver si funciona, porque después de una semana no va a ser suficiente y nosotros miramos el sitio en general. Tienen que mirar la foto mayor.

11. ¿Cómo puedo mejorar los Core Web Vitals para Google Ads o Analytic?

- No hay una forma simple de resolverlo, no excluimos nada de Google en relación a los Core Web Vitals, simplemente tomamos en cuenta la velocidad que ven los usuarios.

- Yo generalmente recomiendo testear con la herramienta Lighthouse o Page Speed Insights para tratar de mejorarlo. Algunos elementos pueden ser cargados de una forma específica para que carguen después.

Hay que encontrar un equilibrio entre la velocidad y el número de anuncios de publicidad que muestran en su página.

12. ¿Hay que cambiar la fecha de los artículos cuando son actualizados?

- Especialmente para los sitios de noticias es algo que pasa muy seguido. Si se hacen cambios significativos, sí, por favor cambien la fecha porque vamos a tratar de recogerlo.

- Se pueden usar datos estructurados para informar sobre la fecha, y deben tener una zona horaria.

- Nuestros sistemas tratan de encontrar la fecha más efectiva para cierto artículo, para que no tomemos algo con una fecha lejana, sino que tomamos una fecha actual que es relevante para ese caso en particular.

13. ¿Cuál es la mejor forma de optimizar el rastreo (crawling)? ¿se deben combinar páginas?

- La mayoría de los sitios no tienen problemas con el presupuesto de rastreo, salvo que sean sitios muy grandes, con más de 10 millones de páginas. Tenemos algunas guías de buenas prácticas, el servidor tiene que ser suficientemente rápido, menos de 200-400 milisegundos por pedido, no es lo mismo que el tiempo de carga; reducir el contenido duplicado (2x – 10x). Usamos la calidad general del sitio, si mejoran eso entonces también vamos a rastrearlo más.

14. Qué relevancia tiene la etiqueta canónica (canonical tag) y el mapa de sitio (sitemap)?

- Ambas van a un sistema que llamamos canonicalización (canonicalization). Cuando tenemos muchas páginas con un contenido similar, tratamos de elegir una URL para enfocarnos. Usamos la rel canónica en links, los archivos sitemaps, y también los links externos nos pueden contar un poco cómo elegir.

- Cada cosa le da puntos a la URL, entonces elegimos la que tiene más puntos. No es exactamente así, pero es una forma simplificada para que se entiende. Como estrategia, si quieren que una dirección sea canónica, apunten el trabajo a eso.

- La canonicalization no cambia el rankeo, sino que lo usamos para entender cuál rastreamos e indexamos