Un cargador de celular fue lo que provocó un incendio en un departamento de barrio Nueva Córdoba de la capital provincial. Así lo confirmó la inquilina del inmueble, que estaba despierta y logró escapar sin consecuencias, al igual que otras personas del edificio que se autoevacuaron.

Este nuevo incendio, que afortunadamente solo dejó daños materiales, volvió a abrir el debate sobre los riesgos de dejar enchufados los cargadores de celulares, un objeto muy utilizado en el día a día.

El uso adecuado de los dispositivos no solo es clave para prolongar la vida útil de los aparatos, sino además para evitar tragedias. De hecho, los incendios provocados por fallos en cargadores son más comunes de lo que se cree.

ElDoce.tv consultó sobre las señales de alerta de los cargadores en particular, y de otros dispositivos electrónicos en general, y el peligro de dejarlos enchufados sin usar.

A continuación, las respuestas de Lucas Iriarte, bombero voluntario de Saldán y licenciado en Seguridad e Higiene de la empresa “Primeros Auxilios Laborales”.

¿Por qué es importante desenchufar el cargador si no lo estoy usando?

Es muy importante ya que se sobrecalientan cuando están enchufados de forma prolongada. Incluso aquellos cargadores genéricos y de marcas desconocidas (sin certificación) son estadísticamente los principales causantes de incendios domiciliarios.

¿Qué puede pasarle al cargador si lo dejo enchufado sin usarlo?

Puede generar ruptura del cargador, sobrecalentamiento de la batería de litio del equipo y también posible incendio del cargador y/o la batería del equipo.

¿Por qué puede explotar el cargador si queda enchufado?

No explota el cargador, se incendia por sobrecalentamiento de los cables y terminales de su interior. Ese pequeño incendio al estar en proximidad de material combustible como almohadas, muebles o sillones, facilita su propagación. Lo que explotan son las baterías de litio por fallas, golpes o sobrecalentamiento.

¿Existe algún dispositivo con temporizador o enchufe programable para no olvidar desconectarlo?

En el mercado, y con el avance de la tecnología, podemos encontrar cargadores de batería con temporizadores. En caso de no poder adquirirlos, es fundamental tener el control del tiempo de carga y siempre estar presente durante la carga de batería de equipos. Es decir no dejar celulares o notebook cargando mientras me voy al súper o a trabajar.

¿Hace falta inspeccionar los cargadores o cables?

Se puede realizar una revisión visual y al tacto. Si se observan deformidades o superficies calientes es signo de alarma y que hay que cambiarlos. También puede largar olor a quemado o que empiece a derretirse el enchufe donde se conectó el cargador.

¿Puede influir en algo el uso de un cargador de calidad o certificado?

No es recomendable utilizar ningún equipo que no cuente con certificación de calidad.

¿Qué sucede con el televisor, wifi y otros aparatos?

El principal riesgo está en equipos que poseen batería interna para su funcionamiento. No existen estadísticas suficientes que indiquen que dejar enchufado un televisor pueda generarse un incendio. Pero distinto es en el caso de una notebook, por ejemplo.

No se recomienda dejar cargando ningún equipo con batería en proximidad de sillones, debajo de almohadas, encima de la cama, con muebles combustibles.