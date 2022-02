El director periodístico de TNT Sports, Hernán Castillo, contó hoy que sufre una dramática situación con su padre, quien contrajo coronavirus y no consiguen cama para internarlo en ninguna clínica en Buenos Aires. En su relato, contó que tuvo que conseguir un tubo de oxígeno por su cuenta para mantener a su padre con vida. "No alcanzan las medidas de precaución porque este virus es tremendo. Y les juro que ya no hay más camas", cerró su relato Hernán Castillo.

“Mi papá tiene covid y hoy su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de médica amiga en casa. PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá”, escribió en su cuenta en los primeros minutos de este lunes.

El director periodístico de la señal deportiva describió a través de Twitter la dura situación que atraviesa con su familia. “Mi mamá también tiene pero está casi normal y lo cuida. Uno de los doctores de PAMI que vino en la ambulancia me dijo "conseguí oxígeno y dejalo acá si me lo llevo se me muere acá adentro porque no me dejan meterlo en ningún lado'' me lo decía con la voz entrecortada, cuídense”, contó también Castillo.

Por último, el periodista agregó que sus padres contrajeron el virus pese a extremar todas las medidas de cuidado. "Se contagiaron pese a que no salen a ningún lado y usan barbijo y escafandra cada vez que van a los médicos. No alcanzan las medidas de precaución porque este virus es tremendo. Y les juro que ya no hay más camas", completó.

La semana pasada también una jueza porteña hizo público que no consiguió cama para internarse. La presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, María Jimena Monsalve, había contado que estuvo más de 10 horas sentada en una silla de una clínica, sin atención, porque la obra social no conseguía ningún lugar para internarla.

“Estoy ingresada en un sanatorio con covid-19. No hay cama. Desde las 15 horas no me derivan. Sentada en una silla, destruida. Hace 30 años aporto. Contagio por hijo escolar. Soy asmática y me cuidé como pocos. Nadie dice esto en los medios”, escribió el viernes la jueza. Luego de hacer público su caso, fue internada en una clínica de la provincia de Buenos Aires.

Con información de Página 12.