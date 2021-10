El Ministerio de Salud de Córdoba informó este miércoles que a partir del sábado comenzará en la capital provincial y luego en el interior la aplicación de una dosis adicional a personas inmunocomprometidas y también para mayores de 50 años que se hayan vacunado con Sinopharm.

La inmunización extra será para todos los inmunocomprometidos, mayores de tres años, que tengan el esquema completo con cualquiera de las vacunas habilitadas, y los mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm.

Respecto al procedimiento, desde la Provincia explicaron que no es necesaria una nueva inscripción; sino que notificará directamente a los grupos el día, hora y lugar de vacunación. Por el momento será exclusivamente con turno asignado, por lo que recomiendan no asistir a los vacunatorios de no tenerlo

Además, las personas inmunocomprometidas deberán presentar la prescripción médica al momento de la vacunación.

Desde la cartera de Salud señalaron que el objetivo de la estrategia es ampliar la protección, siguiendo los indicadores establecidos por el Ministerio de Salud de Nación, así como también a recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de organismos internacionales.

A tener en cuenta

Otro punto que destacó la Provincia es que las personas deberán esperar un intervalo mínimo de cuatro semanas, o 28 días, desde que se colocaron la segunda vacuna para recibir la dosis de refuerzo.

Por otra parte, informaron que las personas mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm complementarán su dosis adicional con AstraZeneca.

En cambio, las personas inmunocomprometidas recibirán el tipo de vacuna dependiendo del rango etario: de tres a 11 años recibirán dosis adicional de Sinopharm; de 12 a 17 años se aplicará Pfizer o esquema homólogo; los mayores de 18 a 39 años completarán el esquema con AstraZeneca o Sputnik y los mayores de 40 recibirán dosis de AstraZeneca.

A quiénes incluye

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció el martes pasado que recibirán una tercera dosis aquellos mayores de 50 años que hayan sido vacunados con la Sinopharm. También fueron incluidos en esta estrategia los pacientes inmunosuprimidos, independientemente de la fórmula que hayan recibido en primera instancia.

Este último grupo está integrado por las personas bajo tratamiento oncológico (con tumores sólidos) y los pacientes onco-hematológicos. Además, los receptores de trasplantes de órganos que se encuentren bajo tratamiento por alguna inmunosupresión. En tercer lugar, quienes hayan recibido un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en los últimos dos años.

También deberán recibir una tercera dosis las personas que conviven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y quienes estén en tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas o medicación inmunosupresora.

Las fórmulas que se aplicarán dependerán de la edad del paciente. Los niños de entre 3 a 11 años deberán recibir una dosis adicional de Sinopharm. Los adolescentes inoculados con la vacuna de ARN mensajero tendrán la misma fórmula. Las personas de entre 18 y 39 años serán reforzadas con el componente 1 de la Sputnik V o con la AstraZeneca. Mientras que las personas de 40 a 50 inmunosuprimidas y los mayores de 50 en general deberán ser inmunizados con AstraZeneca.

Según los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, deberán presentar prescripción médica las personas con inmunocompromiso.

La decisión de aplicar una tercera dosis (o vacuna adicional) se basa en la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain). Las variables que se tuvieron en cuenta para tomar esta medida fueron, en primer lugar, el aumento de la circulación de la variante Delta, una versión del virus que es más trasmisible.

El organismo nacional también tuvo en cuenta que la vulnerabilidad que presentan los adultos mayores y los inmunosuprimidos frente al Sars-Cov-2.