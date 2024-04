La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó cinco allanamientos en la provincia de Córdoba, junto a personal de AFIP, en el marco de una causa por actividades de intermediación financiera no autorizadas y lavado de activos de origen ilícito.

Los procedimientos, que se concretaron el 20 y 26 de marzo en las localidades de Valle Escondido y Villa Allende, Córdoba, fueron consecuencia de otros operativos realizados en diciembre de 2023, cuando se detuvo al principal investigado e imputado en la causa: Federico Guillermo Máscolo.

Se trata de un empresario vinculado a la construcción de obra pública por los servicios que prestó años atrás a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad capitalina.

Con la prueba documental obtenida y el análisis patrimonial y financiero realizado por la fiscalía actuante, junto a personal de AFIP/DGI y la Unidad de Información Financiera (UIF), sumadas a las pesquisas y tareas realizadas por los oficiales de PSA, se identificaron al menos 30 inmuebles que serían propiedad del detenido, alguno de ellos ubicados en el extranjero y de un alto valor monetario. Asimismo se pudo verificar que se utilizó la figura de testaferro para algunas maniobras como la constitución de sociedades offshore no declaradas, detalló la PSA.

Continuando la investigación, los oficiales determinaron que Máscolo registraba dentro de un barrio cerrado de la capital cordobesa vehículos de alta gama, por lo cual se produjeron los últimos allanamientos.

Como resultado de los mismos se secuestraron siete autos importados de colección, una moto italiana, 33.451 dólares, 200.000 pesos, euros, dos armas de fuego, 31 municiones, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.

Intervino el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.

Vínculos

El nombre de Máscolo está asociado desde comienzos de la década pasada con varios nombres de la política.

En noviembre último, el fiscal federal N° 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian lo había imputado por supuesto lavado y un mes después, Máscolo quedó detenido.

En su momento, publica el diario La Voz del Interior, Máscolo encabezaba una pequeña empresa constructora que realizaba obras públicas para la Municipalidad de Córdoba, para otras ciudades del interior -entre ellas San Francisco- y también para el Gobierno provincial.

Otros imputados

Además de Máscolo, son ocho los imputados en la causa que lleva adelante el juez Sánchez Freytes.

Javier Kats, vendedor de propiedades en Estados Unidos y aparentemente testaferro de Máscolo y dueño de los vehículos secuestrados, a quien le allanaron la vivienda y Ricardo Sodo, dueño de una concesionaria de Nordelta, son los nombres que se conocieron en las últimas horas.

Pero además trascendieron nuevos involucrados que están siendo investigados: Ricardo Quevedo, Norma Soltrman, María de los Ángeles Gavendaño, Enrique Medeot, Pablo Máscolo y Mirta Bustos.

Por su parte, el doctor Lucas de Olmos, defensor de Máscolo, asegura que el detenido no cometió ningún delito de lavado: “Debe tenerse en cuenta que Máscolo lleva detenido casi cuatro meses y se siguen allanando domicilios que pertenecen a otras personas y secuestrando bienes suntuosos que no son de propiedad de mi defendido, no obstante indican a Máscolo como titular de los mismos”.