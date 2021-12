El legislador del PRO Darío Capitani, uno de los referentes de este partido en Córdoba, aseguró que denunciará penalmente a Luis Juez por las acusaciones que el senador nacional de Juntos por el Cambio le hizo por haber estado entre quienes presentaron el proyecto para legalizar el juego online en la provincia.

"Luis Juez nos maltrató, nos hizo acusaciones de características violentas. No lo voy a permitir. Se la da de paladín de la verdad, de hombre honesto. No es que ignora la realidad en función de lo que dice: miente por la fama de tener dos minutos en televisión y, si es en medios nacionales, mejor", cuestionó.

A su vez, añadió que el senador "abusa de su lengua larga" y que los acusó de "corruptos" con "cero argumentos de la realidad".

Al final de su discurso, el legislador dijo: "Vamos a iniciar, al menos yo, una denuncia penal contra terrible sinvergüenza".

"No sólo no tiene media prueba, sino que se cree el dueño de la verdad y es un difamador compulsivo. Hizo de su lengua larga un dirigente de supervivencia, pero es un vulgar, un mediocre, un chanta", espetó el dirigente, quien días atrás se reunió con el ex presidente Mauricio Macri.

Y aseguró: "Mientras él dice esas barbaridades, vive en un country con un sueldo de legislador nacional".

