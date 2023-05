La provincia de Córdoba cuenta con un Banco de Leche Humana para disponer de leche materna en cantidad y calidad para bebés prematuros y recién nacidos con enfermedades que dificultan la lactancia, ya sea internados en unidades neonatales de Córdoba o con prescripción médica nutricional.

El Banco se sustenta a través de leche que donan, de manera voluntaria, mujeres que, tras haber parido, decidieron además, alimentar a bebés que están hospitalizados en unidades neonatales.

La leche humana es el mejor y único alimento que los bebés necesitan durante los primeros meses de vida, según la OMS. Es por eso que los Bancos de Leche Humana y para ello, la donación, son una herramienta que garantizan la igualdad en el acceso para todas las niñas y niños lactantes, que por circunstancias específicas se dificulta la lactancia de su progenitora.

Un Banco de Leche Humana es un servicio especializado, responsable por la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Su objetivo es realizar actividades de recolección del excedente de leche de madres que amamantan, y procesar, controlar la calidad, clasificar, conservar y distribuir el alimento.

En Córdoba, El Banco trabaja junto a la Red de Recolección de Leche Humana que se encarga de visitar en dos oportunidades a la mujer que desea donar su leche para analizar primero, con una extracción de sangre, su estado de salud, y luego explicarle a través de una puericultora, cómo debe realizar la extracción. Luego, semanalmente, integrantes del equipo pasan por sus domicilios a retirar las muestras.

La donación de leche humana consta de tres momentos: Higiene, extracción y conservación. Por su parte, el proceso que lleva a cabo la Red de Recolección de Leche Humana se compone de las siguientes etapas:

Extracción en domicilio Retiro de leche en crudo en domicilio Entrega al Banco Controles de temperatura Pasteurización Fraccionamiento Ingreso de pedidos de leche por parte de las unidades neonatales Entrega a bebés

Requisitos para ser donante

Las personas que deseen donar su leche deben estar amamantando, no consumir medicamentos contraindicados para la lactancia, no consumir bebidas alcohólicas, no fumar ni consumir drogas, no haberse realizado tatuajes ni haber recibido una transfusión de sangre en los últimos seis meses y tener menos de un año de lactancia.

Para consultas, acercarse al Hospital Materno Neonatal “Ministro Dr. Ramón Carrillo”, en Av. Manuel Cardeñosa 2900, los días martes, miércoles y jueves de 8 a 12 horas o llamar al teléfono 0351- 4348350/55 (interno 131), también se puede escribir al correo electrónico donalechecba@gmail.com.

Desde 2005, cada 19 de mayo es el Día Mundial de la Donación de Leche Humana. El eslogan de la campaña de este año es: “Un pequeño gesto puede alimentar un gran sueño”.