En la mañana del martes, la enfermera Brenda Agüero, única detenida y acusada como presunta responsable de la muerte de tres bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal, se presentó a una nueva declaración indagatoria en la que negó los hechos que se le imputan y se abstuvo de declarar.

En la causa, también están imputados el ex ministro de Salud, Diego Cardozo; el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, y el ex vicedirector del hospital, Alejandro Salama, por el delito de "omisión de los deberes de funcionario público"; y la ex directora del nosocomio Liliana Asís y las ex jefas de áreas del neonatal Marta Gómez Flores y Adriana Morales por los delitos de "omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica".

Juan Pedro García, uno de los representantes legales de Agüero, luego de que la mujer se presentara a la citación formulada por el fiscal Raúl Garzón para ampliar su indagatoria, manifestó a Cba24N que “hay una falta de criterio en la investigación y una falta de objetividad total”. En virtud de ese análisis, adelantó que la defensa pedirá la “recusación al fiscal”.

El abogado señaló que de acuerdo al testimonio de la enfermera, el fiscal la habría intimidado y adelantado opinión en torno a su responsabilidad en los hechos, cuando la visitó en la cárcel de Bouwer, donde está detenida, publica La Nueva Mañana.

Según el letrado, Agüero les relató que Garzón “no solo le expresó que la estaba investigando, sino que le dijo ´preparate que se te vienen los otros bebés que mataste´, lo que a juicio de la defensa es ”una actitud intimidante".

García expresó que, habiendo tantos imputados en la causa, no se entiende "cómo es la única persona que está detenida, mientras el resto de los imputados tranquilamente se pueden ir de vacaciones”. Por ello, manifestó que Agüero pretende que investigue los hechos un fiscal "que tenga imparcialidad en la causa".