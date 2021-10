Detuvieron al ex intendente de la ciudad de Córdoba, Germán Kammerath, este jueves cerca de las 23 por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la causa "Radioaviso".

Kammerath recibió la pena de tres años y seis meses de prisión por negociaciones incompatibles. La orden fue expedida por la camarista Inés Lucero, publica Cadena 3.

Desde el punto de vista jurídico, no había más instancias para evitar la detención. A partir de ahora, el ex mandatario puede presentar un recurso en la Corte Interamericana, pero aún así la Corte Suprema dejó firme la resolución. Asimismo, puede solicitar la prisión domiciliaria.

La causa "Radioaviso" inició en 2015 por denuncia de Luis Juez, actual diputado y candidato a senador. Se trata de la causa que, según la investigación, dio por probado que el ex intendente había contratado a la empresa Radioaviso de forma directa para el seguimiento satelital de móviles oficiales.

El dueño de la empresa era su ex cuñado, quien ya falleció.

La Corte dejó firme una sentencia a 3 años y 6 meses contra el exfuncionario Germán Kammerath

Ayer la Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena a 3 años y seis meses de prisión contra el exfuncionario Germán Kammerath por negociaciones incompatibles con la función pública cuando fue intendente de la ciudad de Córdoba entre 1999 y 2003. De no mediar otro recurso, debía empezar el cumplimiento efectivo de la condena dispuesta en 2015.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, que rechazaron el recurso de la defensa del ex funcionario sin más explicaciones. En cambio, hubo una disidencia de los jueces Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, que señalaron que se había violado la garantía del plazo razonable para dictar sentencia, ya que los hechos ocurrieron en el 2000, el caso se investigó en el 2003 y fue elevado a juicio en 2006, indica La Nación.

En otra decisión, que lleva la firma de los cinco jueces se decidió, el rechazo del planteo de prescripción de la acción penal por violación al plazo razonable. El expediente fue enviado a la Procuración General de la Nación, que dictaminó en este sentido.

Kammerath, nacido en La Rioja, fue denunciado por su sucesor en la intendencia de Córdoba, Luis Juez. La causa quedó en pie y mereció una condena en 2015 a tres años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Kammerath fue condenado por negociaciones in­compatibles con la función pública por el caso conocido como “Radioaviso”, que gira alrededor de la contratación, supuestamente irregular, de un servicio de seguimiento satelital para toda la flota de vehículos municipales. El beneficiario de ese vínculo fue Marcos Aurelio Álvarez, excuñado de Kammerath y exgerente de Control de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Kammerath fue secretario de Comunicaciones entre 1996 y 1999, durante la presidencia de Carlos Menem.

Los jueces de la mayoría, Lorenzetti, Rosatti y Highton dijeron en pocas líneas: “Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, oído el señor Procurador General de la Nación interino, se desestima la queja”. Con esto dejaron firme la sentencia.

En cambio, en disidencia, Rosenkrantz describió que el caso se inició en 2003, se elevó a juicio en 2006 y el proceso oral -tras una serie de tiempos muertos- recién se hizo en 2015, sin que mediaran maniobras dilatorias por parte de la defensa.

Rosenkrantz dijo que no cabe poner en cabeza del acusado la responsabilidad por no haber instado el fallo, dijo que los incidentes que se debieron resolver antes del juicio no eran de aquellos que hubieran frenado el proceso. Mencionó que el análisis de las respuestas brindadas por el tribunal en la condena acerca de factores como la complejidad del caso, la conducta procesal del imputado y la conducta de las autoridades judiciales “refleja su arbitrariedad”, por resultar meramente aparentes o bien por no ajustarse a los criterios sostenidos por esta Corte sin fundamento suficiente”.

Con estas ideas, rechazó la condena y mandó a dictar un nuevo fallo. En coincidencia y en minoría se pronunció también el juez Maqueda. Mencionó que “resulta descalificable el fundamento por el que el tribunal rechazó que se hubiera afectado la garantía de la duración razonable del proceso y por eso no es válida su sentencia.

Recordó Maqueda que tribunales internacionales y europeos consideran que un modo de remediar la violación de la garantía del plazo razonable es la reducción del término de la pena privativa de la libertad o la suspensión de los procedimientos. Por eso concluyó que corresponde descalificar lo resuelto por el tribunal al condenar a Kammerath.

Kammerath fue intendente de Córdoba entre 1999 y 2003; vicegobernador de su provincia con José Manuel de la Sota como gobernador, entre julo y diciembre de 1999; antes fue secretario de Comunicaciones con Carlos Menem entre agosto de 1996 y julio de 1999 e interventor de ATC, Argentina Televisora Color, Canal 7, entre diciembre de 1995 y julio de 1996. Antes se había desempeñado como diputado nacional entre 1993 y 1996.