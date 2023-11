El cuarteto cordobés fue uno de los temas del día en la caliente campaña electoral para las elecciones del próximo 19 de noviembre por el cruce entre los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, en la que también opinó Lore Jiménez, una de las hijas de La Mona Jiménez: la mujer criticó al candidato de ultra derecha porque “no defiende la democracia” y lo calificó de “facho”.

En Córdoba, el candidato de Unión por la Patria aseguró en una entrevista que para su oponente de La Libertad Avanza la música de cuarteto es “una mierda” mientras que él bailaba esa música en su casa.

“Vengo de dialogar con los integrantes de la cultura del cuarteto cordobés. Milei dijo que el cuarteto era una mierda, y yo en mi casa bailo cuarteto. Esos son los dos países que están en juego”, expresó Massa en una entrevista con La Voz el Interior.

El actual ministro de Economía posiblemente hacía referencia a un conocido video en el que Milei insultó a la diputada cordobesa Gabriela Estévez, quien propuso declarar el 4 de noviembre como Día Nacional del Cuarteto. "¡Hija de p…, la c… de tu madre! ¿Para eso te pagamos inútil? Pedazo de mierda, no servís para nada. ¿Para eso les pagamos, soretes?", grita desencajado Milei en la entrevista.

La respuesta de Milei

Milei salió a responderle a Massa en Twitter diciendo: “Sos un mentiroso. Te desafío a que muestres cuándo he dicho semejante cosa. Por si te sirve el dato, te cuento que Rodrigo es parte de la música con la que viajamos por todo el país”.

Luego agrega en otro tuit: “Hola mentiroso. Mirá que rápido se te cayó la mentira. Ahí tenés el video de uno de nuestros actos en Córdoba, el cual tiene como música de fondo un cuarteto del gran Rodrigo”.

La respuesta de Lorena Jiménez

En medio de la publicación que hizo La Voz del Interior con el recorte de la charla con Massa, Lorena Jiménez le respondió a una usuaria que decía que mientras la gente está muriendo de hambre los políticos están mirando qué hace uno y qué hace el otro.

“¡A mí me importa! ¡A ese facho lo popular le importa un bledo! Se cagó en Alfonsín, No sabe hablar de la Democracia. Veamos algo más”, contestó Lorena, quien además en su perfil de Instagram compartió publicaciones de otros usuarios sobre el tema, para dejar clara su posición: “Milei anti cuarteto”, señaló.

En la misma publicación, sobre las críticas por la situación económica, agregó: “Inflación hay desde que nací, cuentos de hadas y más fachos e insensibles que escuché. Milei. Disney un poroto”.

La hija del rey del cuarteto siguió con sus críticas a Milei: “Lo que escuché y vi fue suficiente. De verdad no defiende la democracia. No es la música lo que me importa, pero sí es sentimiento argentino, mucha gente dio su vida para que seamos federales, independientes, con identidad. Y hay gente que borra lo que somos lo que nuestros ancestros abuelos han hecho. Y construyeron nuestro país, de eso habló. Y me duele.”

Finalmente, consideró: “Al tunga tunga no lo va a sepultar ni Milei ni la inflación”.