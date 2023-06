La empresa aérea Flybondi anunció que desde este miércoles 7 de junio dejará de operar dos aeronaves Boeing 737 de su flota, ante la imposibilidad de realizar pagos la compañía que propició el leasing operativo de esos aviones.

La medida que fue comunicada a los pasajeros de la compañía low cost mediante un comunicado, afectará a 22 vuelos que deberán ser cancelados y obligó además a reprogramar otros 10 servicios.

Esto perjudicará a 32 vuelos y unos 5.500 pasajeros que ya tenían comprados sus tickets, entre ellos muchos cordobeses.

Vuelos desde y hacia Córdoba

Del total de servicios que deberán ser cancelados, cuatro vuelos afectarán a nuestra provincia durante este jueves y viernes.

Se trata de dos vuelos matutinos cada día que la empresa realiza desde el Aeroparque Metropolitano de Capital Federal hacia la ciudad de Córdoba y viceversa.

El jueves 8 de junio serán cancelados los vuelos que tenían horario de partida desde Aeroparque a Córdoba a las 6:45 horas y el servicio de las 8:50 con la ruta Córdoba-Aeroparque.

En tanto el viernes 9 de junio, se cancelará el vuelo de las 05:10 que partía desde Buenos Aires a Córdoba y lo mismo ocurrirá con el servicio de las 7:10 con la ruta Córdoba-Aeroparque.

El inconveniente y el reclamo

Flybondi explicó que la baja de sus dos aeronaves Boeing 737 tiene que ver con la imposibilidad de realizar pagos a la compañía Air Castle que propició el leasing operativo de esos aviones.El problema está dado por las actuales restricciones que rigen el el país para realizar pagos en dólares al exterior, lo que no permitió a la empresa aérea cumplir con sus compromisos.

En ese sentido, Flybondi realizó un reclamo formal al Gobierno nacional para poder conseguir las autorizaciones correspondientes para poder efectivizar los pagos y normalizar el uso de los aviones de su flota.

“La mora en el pago obliga a la aerolínea a dejar en tierra y sin operar dos de sus aviones a partir del miércoles 7 de junio. Esta medida afecta a más de 5.500 pasajeros, entre vuelos cancelados y modificaciones de horario en sus itinerarios actuales”, detalló la empresa mediante un comunicado.

La respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno adelantaron que se analizará el caso y para eso se conformó una mesa de trabajo entre la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central y la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC), para dar seguimiento a la evolución de los pagos del costo por avión que tiene la empresa.

Según indica el sitio ambito.com, fuentes de la Secretaría de Comercio explicaron que la empresa quiere aumentar su flota y no hay problema en que crezca, pero “debe hacerlo con financiamiento propio, porque hay un stress en las reservas que el Estado debe administrar atendiendo prioridades y necesidades de diversos sectores”.

“Si no es con financiamiento propio pueden hacerlo cargando SIRASE a plazo, como hacen los medicamentos, por ejemplo, a 60 días", pero lo que no pueden pretender es acceder de manera directa a un tipo de cambio al tipo oficial mientras venden pasajes y aprovechar esa diferencia para no utilizar financiamiento propio", ampliaron las mismas fuentes citadas.

Fuentes: Cba24n/ ambito.com / lanacion.com.ar