El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, presentará este lunes la edición 2021 del programa de inserción laboral Pila, que estará destinado a seis mil cupos de formación y laborales para varones mayores de 25 años.

Será a partir de las 11:45 en el Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario, en la capital provincial.

El programa Pila (Programa de Inclusión Laboral para Adultos Varones) está dirigido a varones desempleados que tengan 25 años cumplidos sin límite de edad. El objetivo es que puedan acceder a prácticas laborales que les permitan insertarse o reinsertarse en el mercado de trabajo.

Compatibilidades

- Asignación Universal por Hijo (AUH), la pensión por Discapacidad, o cualquier otra pensión no contributiva, pudiendo percibir los dos beneficios.

- Con prácticas o pasantías rentadas y no rentadas de estudiantes secundarios, terciarios o universitarios y con becas académicas, pudiendo percibir los dos beneficios.

- Es compatible para el postulante inscripto en el Monotributo hasta la Categoría B, Monotributo Social, Monotributo Eventual y otros similares.

- Para los trabajadores autónomos categoría I.

- Con la Tarjeta Social y beneficios similares.

- Con la participación en ediciones anteriores del programa PILA, por un período no superior a los seis meses (las personas con discapacidad o trasplantadas, sí pueden superar ese plazo).

- Es compatible con la participación en la ediciones 2017/18 del programa PILA, por un período de más de seis meses, siempre que sean incorporados en la modalidad Contrato por Tiempo Indeterminado (CTI) o Contrato por Tiempo Determinado (CTD), siempre que el vencimiento del contrato sea igual o posterior a la finalización del programa.

Incompatibilidades

- Para personas que no tengan residencia en la provincia de Córdoba.

- Con un empleo en relación de dependencia.

- Con la percepción de jubilaciones o pensiones contributivas.

Con las pasantías rentadas de los profesionales universitarios.