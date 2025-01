En 2024 se construyeron 1.773 nuevas viviendas en Córdoba. Y esto significó que cada vez más familias recibieran la llave de su propia casa y así cumplieran el sueño de toda una vida.

Esta iniciativa fue puesta en marcha por el Gobierno provincial, con el propósito de generar una oportunidad concreta para lograr estabilidad, seguridad y una mejor calidad de vida en un hogar, aún en contextos muy complejos como el transitado este año.

“Lo que buscamos desde el principio es brindar soluciones para nuestra gente, un impulso para cumplir con un derecho que es la vivienda”, remarcó Laura Jure, ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo.

Las unidades habitacionales han llegado a todos los departamentos, siendo una de las grandes apuestas del Gobierno provincial para reducir el déficit habitacional cuantitativo en diferentes rincones de Córdoba. De allí que puedan verse hoy estas nuevas casas en cientos de localidades como Carrilobo, Villa Ascasubi, Almafuerte, La Paquita, Simbolar, Italó, Paso Viejo, Chazón, Inriville, La Cesira, Huanchilla, entre muchas otras.

Al respecto, Jure explicó que “el gobernador Martín Llaryora es muy claro. Tenemos que ser un Estado presente y tenemos que ser federales. Sólo así podemos transformar la vida de los cordobeses, vivan donde vivan. Y esto no sería posible sin la articulación con los municipios y comunas que tienen el compromiso de acompañar a las familias en este camino. Es un esfuerzo mancomunado. Si el Estado no está presente, muchas casas no se podrían llevar a cabo”.

Cómo son las viviendas

Cada una de las viviendas construidas está compuesta por un dormitorio, baño y cocina comedor y se basaron en el concepto de vivienda evolutiva o progresiva.

Es decir, están diseñadas para ser ampliadas de acuerdo a las necesidades de la familia. Así, las aberturas son las puertas en futuras habitaciones y algunos espacios se convierten en galerías que conectan ambientes.

Un punto interesante es su diseño enfocado a la sustentabilidad. De hecho, las unidades cuentan con termotanque solar y un espacio de lavadero separado para trabajar aguas grises en huertas o jardines. De esta forma, se minimiza el consumo de energía y los recursos naturales.

Además, las familias pudieron escoger entre un modelo particular o prototipos ya establecidos para construir de manera gratuita. Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo se pusieron a disposición planos gratuitos y un equipo de arquitectos para que asesoren en el diseño o ante cualquier duda durante la edificación.

Cabe destacar que la iniciativa también desplegó otras aristas al llevarse adelante junto a municipalidades y comunas trabajando de manera mancomunada para que las viviendas pudieran ser una realidad.

Esto permitió llegar de manera más eficiente a cada lugar y dinamizar las economías regionales ya que los materiales que se compraron en cada localidad movilizó el consumo y generó trabajo en el sector de la construcción.