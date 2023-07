El próximo 16 de julio serán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Frontera, y la campaña está en marcha. En este marco, el actual concejal Juan Manuel Pastore tiene intenciones nuevamente de ser precandidato a intendente por el PJ.

“No esperamos a que empiece la fecha de campaña para recorrer los barrios y las instituciones. Estamos contando las propuestas, recorriendo los distintos sectores de la ciudad. Las expectativas son muy lindas, nos hacen llegar su afecto y están esperanzadas en nosotros”, dijo Juan Manuel Pastore, junto al edil Nicolás Palomeque.

Tras dos intentos, los dirigentes que van por la lista Elijo Hacer del Partido Justicialista creen que les llegó su momento de administrar la ciudad: “En todo objetivo hay un proceso, creo que es el momento nuestro. Estuvimos siempre presente con la gente, y no en época de elecciones solamente. Siempre estamos tratando de buscar una solución al pedido del vecino”, dijo Palomeque.

Una de las novedades para estas elecciones es que la actual intendente de Frontera, Victoria Civalero, no se presentará para competir. Sobre este panorama, Pastore, analizó: “No estoy en el riñón cercano a ella, pero tal vez está desgastada o decepcionada con sus dos periodos de gobierno que hizo. Desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha no hizo nada. En lugar de ella me hubiera retirado hace rato”, sostuvo.

Al respecto del candidato del oficialismo, Oscar Martínez, apuntó: “Es el actual secretario de Obras Públicas y justamente es la peor área que tiene la ciudad. Yo me pregunto si actualmente maneja un área que es menos diez, si llega a ser intendente pobre Frontera”.

Cuando se les preguntó cuál sería la primera medida que tomarían si los vecinos los elijen en los comicios, indicaron que lo primero que van hacer “es mejorar el servicio de agua potable”.

“El primer día hay que declarar la crisis hídrica, desde hace varios meses muchos sectores no tienen agua. Es una problemática que la actual gestión nunca se ocupó y el principal responsable es el candidato a intendente del oficialismo Martínez”, dijo Palomeque.

Otra de las propuestas que mencionó Pastore es que el Centro de Salud San Roque esté abierto las 24 horas del día. “Tiene que funcionar toda la noche con una guardia mínima, para que los vecinos no tengan que venir a San Francisco ante una emergencia”, dijo.