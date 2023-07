La coalición Hacemos Unidos por Córdoba lanzó la candidatutura de Daniel Passerini como candidato a intendente de la ciudad Capital acompañado como vice por Javier Pretto.

El actual viceintendente de Martín Llaryora -hasta el 10 de diciembre próximo- estuvo respaldado por el gobrenador electo y el actual mandatario provincial, Juan Schiaretti, que junto a Pretto se dirigieron a la militancia en el acto.

Pretto fue el primero en abrir las alocuciones, y contó abiertamente porque eligió dejar de ser presidente del PRO en Córdoba y abandonar Juntos por el Cambio y acompañar la coalición Hacemos Unidos por Córdoba cuando fue convocado por Llaryora.

“Cuando me di cuenta que el espacio donde estaba no era el indicado, y que allí se digitaba todo desde Buenos Aires, Llaryora me convocó a formar parte de una alianza que tenía un espíritu amplio en la provincia y que convocó a gente de todos los espacios políticos", expresó Pretto.

"Estoy muy feliz de estar acá y poder trabajar para que la gente viva mejor, y para que los problemas se solucionen. La gente reconoce lo que hemos hecho y así nos votaron el domingo pasado. Ahora no pierdan su ilusión porque Llaryora nos deja la vara muy alta, pero con Daniel Passerini vamos a dejar todo para darle lo mejor a los codobeses. "Sueñen cordobeses, acá hay un equipo que va para adelante, Córdoba no va para atrás. Les pedimos que el 23 de julio nos acompañen para seguir poniendo a Córdoba de pie", expresó el candidato a viceintendente.

Por su parte, Llaryora en un enérgico discurso donde se refirió a las críticas recibidas durante su campaña a gobernador y luego de su triunfo del domingo pasado, expresó: "Sigamos sosteniendo este modelo de gestión, no volvamos atrás. Se acabaron los años que tenías que ser de un partido u otro. Acá vamos a trabajar todos juntos para que cada día Córdoba esté mejor".

Passerini agradeció a Martín Llaryora y al gobernador Juan Schiaretti por el apoyo en esta candidatura y relató lo vivido el domingo pasado tras los comicios provinciales. "Nosotros fuimos acusados de muchas cosas. Fuimos claramente injuriados. Si hay algo con lo que no nos pueden correr, es con el tema de narcotráfico y la droga", sentenció. El viceintendente se refirió así a las expresiones que realizó Luis Juez tras los comicios en una entrevista a LN+, donde acusó al oficialismo de repartir droga en los barrios para conseguir votos.