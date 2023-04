Día del Animal y fauna silvestre: aseguran que las nuevas generaciones tienen más conciencia sobre su cuidado

En el marco del Día del Animal, que se celebra en Argentina el 29 de abril en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, uno de los pioneros en la lucha por los derechos de las distintas especies, e impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales, Policía Ambiental recuerda que está prohibido tener animales silvestres como mascotas, así como también, su transporte y comercialización.

En ese sentido, Adrián Rinaudo, titular de Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba, manifestó: “No solo es ilegal tener fauna silvestre, sino que también es peligroso porque los animales salvajes tienen conductas y comportamientos propios de su especie que entran en conflicto con los humanos cuando intentan mascotizarlos”.

El funcionario recomienda no tratar de agarrarlos. “Nosotros lo que decimos es que lo dejemos en su hábitat natural, que le saquemos una foto y que lo disfrutemos en el lugar en el que está”, agregó.

El trabajo de Policía Ambiental

Policía Ambiental recibe llamadas de dos vías en líneas generales. “Puede ser por una denuncia forma anónima, donde un vecino advierte sobre la existencia de fauna silvestre oculta en viviendas y/o actúan de oficio. Es decir, la patrulla llega al lugar, ingresa a la vivienda y secuestra la fauna que está en cautiverio”, según explicó el funcionario.

El trabajo de Policía Ambiental también apunta a los traficantes de fauna: Córdoba está en un lugar donde es un paso de fauna desde el norte del país hacia el puerto de Buenos Aires.

En consecuencia, los uniformados realizan operativos en las rutas con la brigada canina, logrando la detección de fauna en tránsito que se trafica en la provincia de Córdoba, desbaratando bandas traficantes de fauna silvestre.

El funcionario contó que “una vez recuperados los animales en los operativos, son trasladados a los centros de rescate y rehabilitación, donde en primera instancia se realiza una cuarentena sanitaria, se analiza el estado veterinario del animal y su evolución conductual, hasta lograr estabilizarlo”.

Desde la institución han secuestrado animales mutilados, que le han cortado las alas, le quitan sus garras y colmillos.

En ese sentido, Rinaudo subrayó que “estos animales no pueden volver a su hábitat natural, quedan en el centro de rescate. Entonces hay concientizar a la gente que en muchos de estos casos están condenando a esos animales a vivir toda su vida en cautiverio”.

La concientización en las nuevas generaciones

Desde Policía Ambiental realizan charlas en escuelas de la Provincia y realizan liberaciones frente a los estudiantes.

Rinaudo aseguró “que este tipo de acciones logran que los chicos tengan conciencia sobre el cuidado al medioambiente y de la fauna silvestre”.

En ese sentido, afirmó “que los niños observan a las especies en los arboles del patio de la escuela y después van a su casa y les exigen a los mayores tener la misma conducta o misma conciencia, lo que genera un cambio de paradigma muy positivo”, resaltó el funcionario.

Rinaudo llamó a pensar de manera responsable y a tomar conciencia en esta fecha tan especial.

Referido a ello sostuvo: “Los adultos responsables y la sociedad toda debe comprende que no debemos llevarnos fauna silvestre a nuestra casa, no es ese su lugar, nuestra casa es nuestra pero no de ellos, ellos no viven ahí. Ese es nuestro mensaje para el Día del Animal”, concluyó.

Consejos y contactos:

No intentar capturar ni acorralar a los animales.

No lastimarlos.

No tocarlos.

No trasladarlos.

No darles agua ni comida.

Dejar que sigan su curso.

A menos que se encuentren lastimados o en peligro inminente, no intervenir.

Si encontrar fauna silvestre:

En caso de que estén lastimados o en peligro comunicarse con las autoridades competentes.

Lo aconsejable en estas situaciones es efectuar la denuncia correspondiente. Para ello, los ciudadanos pueden comunicarse al 0800-777-0220 o al 0351-4420924, por mail Policia.Ambiental@cba.gov.ar, por Ciudadano Digital o vía web.