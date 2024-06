Día de la Bandera: Llaryora llamó a construir “una Argentina unida, en paz y en progreso”

En la localidad de Río Segundo, el gobernador Martín Llaryora encabezó el tradicional desfile cívico militar en conmemoración del Día de la Bandera.

Participaron integrantes del Liceo Militar General Paz, veteranos de Malvinas, instituciones escolares e intermedias, fuerzas de seguridad, cadetes de la Policía de Córdoba, bomberos voluntarios, agrupaciones gauchas, agrupaciones de Boy Scout, entre otros.

En la oportunidad, más de 400 cadetes del Liceo Militar formularon la jura de lealtad a la bandera, en un emotivo acto.

El gobernador instó a que “construyamos una Argentina unida, en paz y en progreso” y destacó que “la bandera cuando se crea es un acto de rebeldía, porque lo que hace Belgrano cuando crea la bandera es identificar un pueblo. Por eso cuando uno viaja por el mundo o cuando ve a alguien con los colores celeste y blanco, se identifica enseguida. Fue un acto de rebeldía porque no teníamos bandera y si no teníamos bandera no teníamos identificación como nación, como patria, como pueblo”.

“La importancia de la bandera es lo que le ponemos a la Patria todos los días. Lo que cada uno le pone a la patria todos los días” agregó luego Martín Llaryora.

Por su parte, el intendente Darío Chesta evocó la figura de Manuel Belgrano: “Recordamos no solo la creación de un símbolo patrio, sino también los ideales de un hombre que dejó su vida por la construcción de una Nación justa y soberana”.