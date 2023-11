Un estudio relevó preocupante falta de cobertura médica en la población LGBTIQ+

Se trata del Relevamiento de personas Trans y No Binarias realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba. El 71% de la población relevada no cuenta con algún tipo de cobertura médica: gran parte no concluyó el secundario; y el 86% de los y las ocupadas se encuentran precarizadas. El estudio incluyó la ciudad de San Francisco.