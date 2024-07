Sergio Maza: "Tenemos que seguir trabajando en la precisión" El DT de Sportivo Belgrano analizó lo que dejó la victoria frente a Atenas. Respecto a lo que sigue, no descartó un amistoso, aunque reconoció que el equipo viene con "mucha intensidad". "No es fácil ganar, no es fácil este tipo de rivales y no son fáciles las emociones y responsabilidad que tenemos, que a veces no nos permiten disfrutar", sostuvo.