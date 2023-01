Gustavo Niz es dueño de Pinturería S y S, comercio ubicado en Calle 1 al 700. El pasado sábado se convirtió en una víctima más de la delincuencia: con una piedra le rompieron la vidriera de su local y le robaron dinero y mercadería.

Un robo descarado, con total impunidad sobre la avenida central de la vecina ciudad, la cual tiene en la mayoría de las horas un tránsito intenso y hasta hay una cámara de seguridad urbana a unos metros que pertenece a San Francisco.

Es martes y a Niz la sensación de impotencia le dura. Pero eso no es lo peor, el comerciante habla de desamparo y temor porque cada persona nueva que entra al local y no conoce lo hace mirar de reojo.

“Hoy pensaba que cuando viene la gente a comprar y uno no conoce el rostro pensás si no te vienen a robar. Eso es feo. De todos modos, gracias a Dios, el 90 por ciento de la gente de Frontera es muy buena y por algunos estamos intranquilos”, sostiene en diálogo con El Periódico.

Piedrazo y robo

Niz contó que fue alertado del robo en la madrugada por vecinos que escucharon la explosión del vidrio: “Estábamos descansando y recibií un llamado de una vecina que me avisa que entraron a robar. Rompieron la vidriera con un elemento contundente. Vengo desesperado y me encuentro con este escenario, sacaron latas de pintura y dinero”.

El comerciante contó que tiene cámaras de seguridad, alarma y además paga seguridad privada: “Esta es tierra de nadie, la desazón es muy grande, tengo tristeza y amargura. Roban descaradamente y parece que todo es normal. Estamos muy vulnerables, lo que pido es que no quede todo como si fuese normal, hay que comprometerse, de mis vecinos no me puedo quejar porque son una maravilla. Pero la Policía, la Justicia, la intendenta (Victoria Civalero) tienen que estar más cerca del vecino, darte apoyo”, dijo.

S y S es la única pinturería de Frontera y es la segunda vez que sufre un robo, aunque la primera fue algo menor ya que era un objeto en exhibición.

Al ser consultado sobre cómo sigue adelante, Niz declaró: “Es muy triste, esto pasó el sábado pero hoy me pude poner a acomodar lo último, no es fácil volver a abrir después de esto. Todos los días le tenemos que poner el cuerpo para seguir adelante y cosas así te tiran abajo, pero pido que si se sabe quiénes fueron los agarren, que haya compromiso”.

Otro local, también blanco de robo

También sobre Calle 1 al 700, pegado a la pinturería se encuentra la tienda de ropa deportiva y calzado Turquesa.

Los delincuentes rompieron una ventana de un patio interno para ingresar y huyeron luego con una importante cantidad de dinero y mercadería que se encontraba en el lugar.

Cabe recordar que recientemente un grupo de vecinos exigió a representantes del Gobierno de Santa Fe soluciones respecto a la inseguridad que se vive en esta ciudad.