Después de 41 días del grave accidente, el sanfrancisqueño Matías Olivieri (36) fue dado de alta del Hospital J.B. Iturraspe donde se encontraba internado desde el 12 de noviembre.

Ocurrido el accidente - en ruta nacional 19 a la altura del kilómetro 122 - fue derivado al Hospital en grave estado debido a un traumatismo de cráneo grave y un traumatismo contuso de tórax, por lo que debió ser intervenido.

La última novedad que se tenía era del 13 de diciembre pasado cuando fue despertado del coma inducido y los informes eran alentadores sobre las consecuencias cerebrales, además ya no dependía de asistencia mecánica.

Ahora, en víspera de Navidad, su compañera Micaela dijo: “Hoy es un día muy especial Mati me dio mi mejor regalo de navidad, después de 41 días nos vamos a casa, no tengo palabras de agradecimiento, principalmente al servicio de emergencias UCEMED, al Hospital Iturraspe, su excelente atención y especialmente al equipo médico del Dr. (Rodolfo) Buffa y Dr. (Leandro) Coz, también a cada uno de los enfermeros y enfermeras, a todos aquellos que estuvieron presentes desde el primer día con un mensaje o una llamada. Me explota el corazón de felicidad. GRACIAS GRACIAS GRACIAS! De parte de familia Cisneros-Olivieri. Sigamos rezando para su pronta rehabilitación”.

Asimismo, Antonio Di Monte que es amigo y voz autorizada por la familia para brindar datos sobre el joven dio a conocer la buena noticia del alta.

“Hoy, a solo dos días de la prometedora Navidad y tras largas 41 noches desde aquella trágica en que la vida de Matías Olivieri cambió para siempre, tengo el placer y la enorme felicidad de comunicarles lo mejor que hubiésemos podido esperar”, escribió en Facebook.

Según explicó días atrás por su mejoría sostenida fue trasladado de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) a una sala de internación común. Queda por delante un largo camino para su rehabilitación, per ya podrá hacerlo sin estar en el centro de salud.

“Volver a su casa, a solo 40 días de semejante accidente, donde sus posibilidades de vida eran ínfimas y el riesgo de quedar en estado vegetativo era alto, representa un triunfo de la ciencia, un milagro para los creyentes y, para Matías, un renacer”, resaltó.

Recordemos que Olivieri es un reconocido deportista de nuestra ciudad: participó de numerosos torneos de tiro, incluidos certámenes internacionales. Es conocido además por formar parte del Club de Cazadores de San Francisco y por su trabajo en el Club San Isidro.