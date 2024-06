Luego de sufrir un grave traumatismo de cráneo en un siniestro vial y ser derivado a Rosario por la gravedad, el lunes por la tarde falleció el sanfrancisqueño Tomás Cortez, de 22 años. Las condolencias y recuerdos sobre su persona han inundado las redes sociales.

En este contexto y horas después de lo sucedido, el padre del joven confirmó a través de redes sociales que donarán los órganos. “Que tus órganos hijo salven otra vida,gracias hijo gracias hijo”, indicó Mariano Cortez, su papá.

“Gracias hijo por todo lo que hiciste por mí, gracias Jesús por estos 22 años de mi hijo. Estoy destrozado, descansa en paz Tao. Te amo hijo, gracias”, agregó Mariano.

En otro mensaje en su perfil de Facebook, su papá también describió a Tomás. “¿Quién fue mi hijo? Aquel que con 12 años me bañaba porque yo estaba postrado en una cama. Él me bañaba, el Tao me lavaba la ropa, me hacía de comer, me ayudaba a caminar. Era mi vida, no se imaginan lo que fue mi hijo. No merecía esto y yo tampoco, me duele el alma, hijo ¡por favor llévame con vos!”, publicó.

Cómo fue el accidente

El choque de Cortez sucedió el sábado por la noche en España y Belgrano. En esos momentos circulaba en una motocicleta Honda Tornado 250cc cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado e impactó contra una pared.

Inicialmente fue derivado al Hospital J.B. Iturraspe, donde le diagnosticaron fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. Debido a la gravedad de su estado, lo trasladaron a la Clínica Privada Rosendo García de la ciudad de Rosario, Santa Fe donde falleció el lunes en la tarde.