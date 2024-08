Una mujer de 28 años denunció que fue víctima de un violento robo en plena calle de barrio Catedral, luego de dejar a su hija en la escuela. Dos delincuentes la sorprendieron y, a los golpes, le sustrajeron su teléfono celular. La víctima terminó con una fisura en una de sus costillas y diversos hematomas, según información a la que accedió El Periódico.

La víctima dialogó con nuestro medio y relató que mientras regresaba a su domicilio, en calle Gerónimo del Barco al 1800, fue abordada por dos individuos a bordo de una motocicleta tipo Honda CG 150cc de color negra. Ambas personas cubrían sus rostros con capuchas, la interceptaron y atacaron sin mediar palabra.

"La persona que iba de acompañanta me agarró del brazo y comenzó a golpearme muy fuertemente. Traté de defenderme, pero su fuerza era mayor a la mía. Me tiró al piso me pegaba patadas y golpes de puño por todos lados. Hasta que vi que sacó un arma blanca y ahí fue cuando entregué mi celular”, relató todavía conmocionada.

Según denunció, los violentos golpes le produjeron la fisura en una de las costillas, hematomas en el rostro y un esguince de tobillo.

Los delincuentes lograron sustraerle un teléfono celular Samsung S20 y se dieron a la fuga rápidamente.

“Sigo muy dolorida, con mucha bronca y sobre todo con mucho miedo por lo que viví”, expresó.

Ante el hecho intervino la Brigada de Investigaciones que se encuentra analizando las cámaras de seguridad del sector. Todavía no hubo detenidos por el violento hecho.