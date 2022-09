Robaron dos caballos en Frontera y ofrecen recompensa para recuperarlos

Una familia de Frontera fue víctima en las últimas horas del robo de dos de sus caballos. Según contaron, el hecho ocurrió entre ayer a la tardecita y este lunes por la mañana.

Su propietario dialogó con El Periódico y dio detalles de lo ocurrido. Así, explicó que los animales se encontraban en un campo ubicado sobre Calle 60, en cercanías a su intersección con Calle 15: "Me levanté y no los tenía más".

"La última vez que los vi fue ayer a las siete de la tarde, cuando les di agua y los cambié de lugar. Los tengo atados con una soga y hoy me levanté como todas las mañanas para darles agua y cambiarlos de lugar para que coman en otra parte y cuando fui no los vi. Como se saben soltar, suelen sacar las sogas de las estacas, pensé que andaban por ahí, pero cuando me acerqué vi que estaban las sogas solas en las estacas y los caballos no estaban más", lamentó.

Los animales son un caballo de 4 años y una yegua de 3 que, según contó, son mansos y no suelen alejarse: "Los he largado a comer y se quedan ahí, no se van".

De acuerdo a lo que contó son caballos mestizos: "El caballo es gateado y la yegua es baya cabo negro. La yegua tiene una pata blanca, desde el garrón para abajo, y el caballo las dos patas blancas y una mano blanca, desde el garrón para abajo. Son mansitos, de andar, se los pueden haber llevado andando pero sospecho que los cargaron y los sacaron afuera".

El hombre lamentó que los animales eran las mascotas de la familia y que la yegua, particularmente, era de su hija, de 11 años. "Se lo había regalado porque le gustan, los usamos más que todo para desfilar, o para andar un sábado o domingo", sostuvo.

Por información, se puede llamar al teléfono (03564) 15676903. Ofrecen recompensa.