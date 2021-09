Recuperan electrodomésticos robados en tres allanamientos

Este miércoles se llevaron a cabo tres allanamientos en barrio Acapulco de Josefina donde los efectivos policiales lograron recuperar varios electrodomésticos robados días atrás.

Según informó la Unidad Regional V, los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía de turno en tres domicilios de Calle 20, Calle 24 y Calle 12 resultando dos positivos y uno negativo.

Se secuestraron dos televisores, un secarropas, una soldadora y otros elementos relacionados a la causa.

Participaron efectivos del Destacamento de Acapulco, de la Subcomisaría 8ª de Josefina, personal del Comando Radioeléctrico de Frontera, de la Comisaría 6ª de Frontera y personal de inspectoría de la zona 5.

En la fecha tras ampliación de entrevista de testigo al señor Sergio Bustamante, víctima de un hecho delictivo en esta jurisdicción, el mismo amplio que los elementos que le habrian sustraído estarían en los domicilio de KAKO VERON en calle 20, del GATO MALDONADO calle 24 y del GORDO POLI en calle 12. Que entablada comunicación telefónica con el fiscal en turno el mismo ordenó se realicen requisas en los domicilios, realizando personal de está a cargo de la Sub Insp. Asís, juntamente con personal de Sub Cría Octava de Josefina, a cargo del Sub Crío López, personal de Comando de Frontera a cargo de la Sub Oficial Francés, personal de la Cria Sexta de Frontera a cargo de la Sub Oficial Paz, y personal de inspectoria zona 5 a cargo del Oficial Montes. Obteniendo en dos de los domicilios requisados resultados POSITIVOS. Secuestrando varios elementos de diversos hechos delictivos denunciados en esta jurisdicción. Se Ampliara.