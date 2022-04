Un peligroso delincuente que fue dos veces arrestado por diversos delitos, primero en San Francisco y luego por parte de Policía de Frontera, logró ayer su libertad por decisión del juez penal de primera instancia de Rafaela, Javier Bottero, según información exclusiva a la que accedió El Periódico.

Alias “Chulo”, de 23 años había sido arrestado por última vez el pasado viernes 1 de abril, tras ser recapturado por la Policía fronterense, luego de que la Justicia de San Francisco lo liberara acusado de varios hechos bajo la modalidad “rompepuertas” a comercios. Pese a contar con pedido de detención por delitos contra la propiedad en Frontera, había ganado su libertad.

Sin embargo, en la jornada del martes se llevó a cabo la audiencia imputativa en ciudad de Rafaela, allí el Ministerio Público de la Acusación (MPA) había solicitado prisión preventiva sin plazos por la gravedad de los últimos hechos. Pero el juez en cuestión consideró que podían evitar los riesgos del proceso con medidas alternativas como: fijar domicilio, prohibición de acercamiento a las víctimas y abstenerse de tener y portar armas de fuego.

Por este motivo, “Chulo” fue liberado en la jornada de ayer, aunque continúa imputado por los delitos de robo calificado por ser perpetrado con escalamiento y violación de domicilio en concurso real con amenazas calificadas por el empleo de armas”, entre otros.

El Periódico pudo averiguar extraoficialmente que, en ciudades como Rafaela, por ejemplo, los jueces suelen manejarse para dictar medidas con pruebas fílmicas de los delitos predatorios. Sin embargo, en el caso puntual de Frontera, la falta de estos dispositivos deja sujeto a los investigadores a valerse de declaraciones de testigos. Sin embargo, muchos de ellos suelen mostrar un temor justificado que los inhibe ante la posibilidad de sufrir represalias.

Esta situación genera preocupación no solo en la comunidad sino también en la propia Policía de Frontera.

Frondosos antecedentes

Según información exclusiva a la que accedió nuestro medio, “Chulo” cuenta con varios antecedentes penales en los últimos meses, solo en jurisdicción de Frontera como son: dos robos en grado de tentativa (Artículos 164 y 42 del Código Penal); robo en concurso real con estelionato (Artículos 164 y 173 inc. 9); robo calificado perpetrado con escalamiento (Artículo 167 inc. 4 en concordancia con artículo 163 inc. 4) y violación de domicilio en concurso real con amenazas calificadas por el empleo de armas (Artículos 150 y 149 bis).

Pero también se le suman los robos de al menos cinco comercios ubicados en barrio Sarmiento de San Francisco, entre fines de febrero y marzo. El ladrón utilizaba la modalidad “rompepuerta”, violentando aberturas y vidrieras para ingresar y robar dinero.