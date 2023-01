El aporte de vecinos de San Francisco más el arduo trabajo de la Policía local, permitió en los últimos días, “sacar de circulación” -por lo menos por varias horas-, a al menos cuatro delincuentes con frondosos antecedentes delictivos.

Entre ellos se encuentra uno joven de 22 años que intentó robar una moto a mano armada y junto a un cómplice golpeó a su víctima en barrio La Milka; otro que robó en Miramar y fue arrestado en San Francisco, y dos más que aprovecharon sus ocasiones para robar elementos de un auto y de una vivienda.

Al respecto, habló con El Periódico el sub jefe de Policía de San Francisco, comisario inspector Alejandro Zárate: “En estos últimos días hemos logrado varios hechos positivos, gracias al aporte de la gente de la Brigada de investigaciones, al personal del CAP y principalmente de los vecinos que nos aportan datos o por el simple hecho al realizar la denuncia, nosotros nos enteramos de la situación y comenzamos a realizar nuestra tarea”.

En este sentido, detalló que “en el día de hoy, alrededor de las 6, se realizaron tres allanamientos dispuestos por la Fiscalía de feria, debido a un hecho delictivo ocurrido el día sábado en horas de la noche en barrio La Milka. Allí un ciudadano se aprestaba ingresar al domicilio en su motocicleta y fue sorprendido por otros dos varones quienes en primera instancia con golpes de puño le intentan robar el vehículo, ante la resistencia que opone el damnificado, uno de ellos esgrime un arma de fuego y lo golpea en el cuero cabelludo, sin embargo, pese a la resistencia de la víctima desisten de esta situación y se retiran en la motocicleta”.

Y continuó: “El damnificado nos aportó las características de los individuos más el testimonio de un par de testigos, la Fiscalía dispuso directivas y luego de un arduo trabajo se logró, en horas de la mañana, tras los allanamientos, la detención de uno de los autores del hecho. Estamos en procura del arresto del otro delincuente”.

Según el funcionario policial, el detenido en un allanamiento en Villa Josefina, se trata de un viejo conocido de la fuerza, por varios delitos de robo, abuso de armas y hurtos siendo menor de edad.

Robó en Miramar, lo detuvieron en San Francisco

Otro de los casos que destacó Zárate fue el arresto de un hombre de 34 que tenía pedido de detención por un violento robo en un comedor de la localidad de Mirarmar. El individuo está acusado de haber ingresado al local gastronómico forzando una puerta de ingresó, robó una caja registradora y cuando llegó la empleada la amenazó con un cuchillo, la golpeó y le sustrajo el celular y billetera.

“Teníamos las descripciones de este masculino mayor de edad y el aporte de cámaras de seguridad de Miramar, y fue detectado en San Francisco. Luego de un intento de fuga fue detenido. Este hombre, que lleva una vida casi de indigente, se mantenía limpiando vidrios tanto de autos como también de algunos negocios y este era el ardid que utilizaba como para ver qué podía robar. Entonces es importante que la gente cuando vea personas que no son del sector y esto no es un acto discriminatorio, simplemente si uno no conoce a la persona o lo ve en una situación sospechosa que nos llamen al 101 y nosotros procedemos a controlarlo. Si en ese momento la persona no está haciendo nada, no se lo va a detener ni nada por el estilo, simplemente tenemos sus datos y así hacemos prevención”, refirió Zárate.

Luego, también se refirió a dos arrestados más que oficiaban de oportunistas observando automovilistas descuidados o vehículos desprotegidos, como así también viviendas.

En este aspecto, valoró el compromiso del personal actuante al decir: “Hace relativamente poco que estoy acá en el interior y es de destacar cómo trabajan nuestros agentes porque al ser poco policías muchas veces vienen con una recarga horaria y ellos están dispuestos igual como si recién regresaran de vacaciones. Observo mucha vocación y compañerismo y el compromiso con la ciudadanía para evitar que se cometan ilícitos”, finalizó.