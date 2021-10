La mujer que fue detenida el lunes a la noche en una causa por amenazas a otra vecina sobre Paraguay al 3600 dio su versión de los hechos: aseguró que el problema entre vecinos lleva larga data y que ella viene siendo hostigada desde hace cinco años.

La mujer, de 54 años, fue detenida el pasado lunes por la noche y según informó la Policía se encontraba alterada y tratando de ingresar por la fuerza a la vivienda de su vecina.

"Hace 10 años atrás tuve un problema vecinal con una persona, cuando mi hija era menor. Las menores vinieron grandes, cada una hizo su vida, y esta familia con la cual todavía había tenido problemas se retiró", contó.

Sin embargo, aseguró que cuando los vecinos con los cuales había tenido discusiones volvieron a vivir al barrio, regresaron los problemas. "No estoy acusando directamente a esta familia y no voy a dar nombres, hay una investigación de por medio. Esta mujer es una persona con la que hemos tenido discusiones. Hay un grupo de vecinas que se han juntado para molestar siempre. No tengo testigos porque hay gente que no se quiere meter, pero hace cinco años que yo vengo siendo hostigada en este barrio", dijo.

De acuerdo a su testimonio, tuvo que poner la casa en venta ya que le provocaron destrozos en varias ocasiones: "Me han roto toda la casa, me han roto paredes, me han roto la membrana el techo, se han metido en mi casa, han violado mi casa, en todos estos años. Me han sacado documentación, documentación del auto de mi hija, han hecho desastres con mi casa".

La mujer aseguró que el lunes, previo a ser detenida, se retiró de su casa entre las 17 y las 19:30. "Cuando yo vengo, la alarma estaba sonando a full, hacía más o menos 40 minutos. Nadie ve nada, nadie sabe nada, pero me han roto todas las luces led del frente de la casa. Entonces yo ya estoy cansada de todo esto, quieren que yo me vaya del barrio".

Tras lo ocurrido, dijo que radicará una denuncia.