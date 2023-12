Una mujer de San Francisco pasó un mal momento cuando cayó en los artilugios de un estafador que le terminó robando el dinero de su cuenta bancaria.

Todo sucedió a raíz de una comunicación donde le informaban que había ganado una orden de compra del supermercado Coto. Si bien esa empresa no está radicada en la ciudad la historia que inventaron hizo que ella confiara.

“Ellos te dicen que por intermedio del gobierno acceden a una lista y sortean en Lotería Nacional al ganador. Te pasan un número del código sorteado, el nombre y apellido, número de sucursal del súper, muchos datos”, relató a El Periódico.

Al inicio dijo que “le pareció raro”, pero la historia terminó convenciéndola. Primero debía transferir el dinero de la cuenta al estafador. Supuestamente le enviarían así un código de activación por medio del cual se unificaría todo el saldo en cuestión de minutos.

Por supuesto que eso no sucedió y la mujer perdió 3.000 pesos de su cuenta porque era lo único que le había quedado como saldo. “A mí ya me estafaron, fueron 3.000 pesos que era lo único que tenía, por suerte no tenía el sueldo depositado, ni ninguna suma importante”, afirmó.

En su caso decidió contar la experiencia para dar a conocer la indignación por lo acontecido, pero también hay otra razón: “Yo pretendo que ninguna otra persona sea estafada, al principio dudás, pero terminás creyendo porque te dan nombres, DNI, número de sucursal y uno re ignorante cae”.