La Policía prometió más patrullaje en barrio Sarmiento y adelantó la idea de una "comisaría móvil"

Finalmente se llevó a cabo, este martes por la noche, la reunión por seguridad prevista entre autoridades policiales y vecinos del barrio Sarmiento. El encuentro tuvo lugar en la sede del Centro Vecinal y contó, entre otras personas, con la presencia del comisario mayor Pablo Berardo, director de la Departamental San Justo, entre otras autoridades policiales, y del presidente del Centro Vecinal de Barrio Sarmiento, Julio Kohan.

Durante el encuentro, unos 30 vecinos plantearon la necesidad de prevenir delitos, que desde hace meses vienen afectando tanto a comercios como a viviendas particulares por igual. En ese sentido, desde la Policía se comprometieron a reforzar el patrullaje en horas puntuales, apuntadas por los propios vecinos.

Kohan se mostró conforme con la reunión al ser consultado en La Mañana de El Periódico por FM 97.1, e indicó que se pudieron intercambiar ideas e inquietudes con la cúpula policial.

"La gente de la Policía vino muy cordialmente con toda la gente que está ocupando los cargos más importantes, y nos plantearon todo el trabajo que están realizando y todo lo que están haciendo en el barrio. Los vecinos pudieron transmitir todas sus inquietudes", dijo.

En ese sentido, explicó que la preocupación principal es la prevención del delito: "Es lo más importante, lo que más necesitamos, después la mayoría de los hechos terminan aclarados pero lo que más necesitamos es la prevención".

Los planteos de los vecinos rondaron, indicó, en la necesidad de reforzar el patrullaje en horarios particulares en que hay más movimiento de gente pero no tanto movimiento de policías. "La Policía se comprometió a reforzarlo", aseguró.

Comisaría móvil

Kohan anunció que desde la Departamental San Justo informaron, aunque sin especificaciones, que tienen un proyecto muy importante en el que están trabajando: la comisaría móvil.

Se trataría de una oficina que iría rotando por los barrios más afectados por el delito y barrio Sarmiento sería uno de los beneficiados con este proyecto.

"No sería un destacamento fijo, como por ahí pedían algunos vecinos. Lo que nos comentó el comisario es que hoy es mucho más útil proyectar una comisaría móvil, que es como una casilla donde hay una oficina policial para estar en contacto directo con los vecinos, para mostrar una presencia policial en el barrio", detalló.

"Se está proyectando, es un proyecto importante, la gente se puso muy contenta con este proyecto, no de inmediato, pero está el proyecto en marcha", agregó.

¿Falta personal?

Consultado sobre los motivos que dieron desde la Departamental San Justo sobre la escasa de presencia policial en determinados sectores y horarios, Kohan dijo: "Siempre está el tema de la falta de personal, que no hay tanto personal como ellos quisieran. De todos modos aclararon que no son excusas, que ellos tienen que solucionarlo con lo que tienen. Entonces se comprometieron a mejorarlo, pero sin excusarse en lo que no tienen, tratando de mejorar con lo que hay".

"La reunión fue positiva, dentro de un marco de respeto, porque por ahí puede llegar a suceder que a algún vecino se le salga la cadena, pero no, los planteos fueron muy respetuosos. La Policía respondió a cada inquietud también de manera muy respetuosa", concluyó Kohan.