Un importante robo se produjo en las últimas horas en un establecimiento rural de la localidad de Saturnino María Laspiur. Un criador de ovinos denunció la sustracción de un carro para trasladar animales y de 40 corderos.

El hecho se produjo en un campo camino al cementerio de dicha localidad, que alquila el productor Miguel Mercol (66), quien al concurrir al lugar para comenzar con las tareas diarias, advirtió el faltante del carro de cuatro ruedas y de 40 animales de diferente pesaje.

Según el hombre, los delincuentes rompieron la cerca perimetral del campo, arrimaron el carro hasta el lugar donde se encontraban los animales, los cargaron y luego lo acoplaron a una camioneta estilo 4x4, por las huellas dejadas en el lugar.

El valor de lo robado asciende a varios millones de pesos.

“Un daño grande”

Mercol habló con El Periódico y manifestó su indignación y su preocupación por la situación de inseguridad que se vive en zona rural de Laspiur. “Alquilo un campo camino al cementerio de Laspiur. Ayer me trajeron un carro mío que le había prestado a un amigo, lo dejamos estacionado a unos 30 metros de donde se encuentra el corral de los corderos que criamos, y esta mañana cuando fui, me faltaba el carro y 40 corderos. Los cargaron en el carro y se los llevaron. Me dejaron seis corderos. Pero es la séptima vez que me roban”, sostuvo.

Luego agregó: “No sé qué medidas tendremos que tomar. Me llevaron un valor de casi 2 millones de pesos de corderos y el carro vale por lo menos 6 millones. Me hicieron un daño grande. Estamos investigando en San Francisco. Hay datos de una camioneta tirando un carro con corderos en una estación de servicios de San Francisco”.

Mercol refirió, además, otros hechos de inseguridad que sufrieron productores rurales de Laspiur: “Se ve que están trabajando bastante cómodos los muchachos”, dijo irónico.