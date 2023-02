Avanza por estas horas la investigación en relación al homicidio de Gastón González, un hombre de 34 años que contaba con antecedentes penales y cayó abatido en la madrugada del último sábado, aparentemente en un intento de robo en el interior de la casa de Carlos Vázquez (74), en barrio Catedral. Este último fue quien le disparó con un arma de fuego a la altura del pecho.

La imputación al dueño de la casa en primera instancia es “homicidio con exceso en la legítima defensa”, aunque esa calificación podría cambiar una vez que avance la investigación.

El fiscal Bernardo Alberione, quien tiene en sus manos el caso, explicó en diálogo con La Mañana de El Periódico (FM 97.1) que se trató de una muerte por disparo ejecutado por el dueño de la casa en momentos en que otra persona estaba en el patio, aparentemente con intenciones de robo.

“Según contó (por el jubilado) fue un intento de robo, que el hombre más joven lo quiso agredir físicamente, entonces se da un disparo de arma de fuego, de frente y a la altura del pecho. En una distancia igual o menor a medio metro”, manifestó el fiscal, aunque agregó: “Estamos tratando de determinar si hubo pelea, pero sí está clara la cercanía entre ambas personas en el momento del disparo”.

Alberione indicó que el arma que le dio muerte a González, pistola calibre 22, fue secuestrada. Vázquez, agregó el fical, es legítimo usuario del arma.

Exceso en la legítima defensa

Alberione luego amplió sobre la calificación en la imputación del hombre que disparó: “homicidio con exceso en la legítima defensa”.

“La pena va de 1 a 5 años, es una pena menor que permite condena condicional. El exceso se da cuando el medio utilizado para defenderse es desproporcional. Pero estamos ante un caso donde una persona (González) era del doble de contextura que el otro, 40 años más joven, en el interior del domicilio y estando de frente a corta distancia. Entonces hay una presunción de legitimidad de la defensa”, indicó.

El fiscal informó que Vázquez será indagado en estos días y que tras ello se resolverá su situación procesal: “La calificación legal inicial corresponde al primer momento, se lo indagará y luego resolveremos la situación en cuanto a libertad e imputación”, señaló y comparó con otras situaciones: “No es lo mismo un caso donde se roba y hay una muerte de una persona por la espalda o el bien protegido es material y por eso se cobra una vida. Hay que analizar el riesgo para ver la proporcionalidad de la reacción. No es lo mismo ser víctima de agresión inminente que tener una persona yéndose del lugar del hecho portando el sujeto sustraído y matarlo”.

Por último, el fiscal se refirió a por qué Vázquez recuperó la libertad al día siguiente del hecho: “Se analizó el peligro procesal y no había, por eso se lo libera. Puede haber otras razones, pero la principal es que no entorpece la investigación que esté libre y no hay peligro de fuga”, cerró.