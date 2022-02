Frontera: robaron dinero y una Play Station de una vivienda

Una mujer fue víctima, entre la noche del sábado y esta madrugada, de un robo en su vivienda de Frontera: delincuentes le llevaron dinero en efectivo y una Play Station 4.

Según contó a El Periódico, el hecho tuvo lugar entre las 22 y la 1.30, ocasión en que ella se ausentó de la casa, en una vivienda de Calle 74, en Frontera. "Salimos a comer con mi novio y entraron en mi casa. Tengo dos pisos, dieron vuelta toda la parte de arriba y se llevaron un dinero, aproximadamente 30 mil pesos y la Play 4 de mi sobrino que estaba guardada en su caja", contó la mujer.

Los ladrones entraron por el patio y forzaron la puerta de arriba.

Si bien la mujer contó que hubo un allanamiento al respecto, aún no pudo recuperar sus cosas. "Yo denuncié a una persona porque no es la primera vez que me pasa, y la Policía actuó de la mejor manera. Me interesaría recuperar la Play, pagaría por lo que pagaron por ella, por el valor sentimental del aparato para mi sobrino. Me dijeron que tuvo resultado negativo pero al menos estoy agradecida de que actuaron bien", sostuvo.

La víctima del robo indicó que ya sufrió un hecho similar anteriormente: "No es la primera vez que me pasa. Ya hace un año me robaron de la misma manera. Solo buscaron plata. Podrían haberse llevado otras cosas pero no lo hicieron".

Por información se puede llamar al teléfono (3564) 303820.