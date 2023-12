La Escuela de Enseñanza Media Nº 329 "Brigadier Gral. Estanislao López" de Frontera, fue blanco en las últimas horas de dos jóvenes delincuentes que ingresaron al edificio y quedaron registrados por cámaras de seguridad.

La escena los muestras merodeando dentro del patio interno del colegio buscando la forma de ingresar. Luego de conseguirlo, la alarma habría empezado a sonar por lo que termina huyendo.

No obstante, desde la escuela informaron que llegaron a llevarse algunos sifones de las bachas del baño y la cocina. “Todas las semanas nos encontramos con robos, los baños no tienen canillas, bachas, se roban todo”, dijo un docente.

En la “1001” también

El pasado fin de semana, en tanto, en la escuela Nº 1001 “Santiago Puzzi” de Frontera, delincuentes arrancaron cables y dejaron sin paso de energía eléctrica a casi 20 aires acondicionados colocados en las aulas.

Analía Pierre, directora del establecimiento, se refirió a este hecho en La Mañana de El Periódico y lo tildó de “muy lamentable”.

“Ocurrió durante el fin de semana largo. No sabemos con precisión qué día, creemos que pudo haber sido entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, porque una persona se comunicó conmigo y me dijo que había visto salir a alguien corriendo con cables y una moto, pero fue solo eso, no tenemos identificada a la persona”, dijo.

Vale mencionar que hechos similares tuvieron lugar en la Escuela Especial Nº 2127 María Montessori y en la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) 1062, que son dos edificios que colindan. “Les ocurrió lo mismo. Ellos se dieron cuenta el lunes cuando ingresaron. Cuando revisaron, estaba la conexión cortada, habían arrancado todos los cables”, contó Pierre.